Самарская фирма поставила на поток незаконную легализацию мигрантов

В Самаре осудили обвиняемую в организации канала легализации мигрантов.
По версии правоохранителей, сотрудники ООО "Авилон" под руководством 32-летней Юлии Ломовской с ноября 2019 г. по март 2020 г. организовали незаконное пребывание более чем 200 иностранцев.
Женщина искала мигрантов, которые хотели легализоваться в России на длительный срок. С ними заключали фиктивные трудовые договоры на срок до года. Это позволяло иностранцам встать на миграционный учет. Совокупный доход от незаконной деятельности составил более 1,5 млн рублей.
В отношении Ломовской возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Советский районный суд Самары приговорил ее к двум годам лишения свободы условно и штрафу.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.