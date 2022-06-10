Самарская фирма поставила на поток незаконную легализацию мигрантов

В Самаре осудили обвиняемую в организации канала легализации мигрантов.

По версии правоохранителей, сотрудники ООО "Авилон" под руководством 32-летней Юлии Ломовской с ноября 2019 г. по март 2020 г. организовали незаконное пребывание более чем 200 иностранцев.

Женщина искала мигрантов, которые хотели легализоваться в России на длительный срок. С ними заключали фиктивные трудовые договоры на срок до года. Это позволяло иностранцам встать на миграционный учет. Совокупный доход от незаконной деятельности составил более 1,5 млн рублей.

В отношении Ломовской возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Советский районный суд Самары приговорил ее к двум годам лишения свободы условно и штрафу.