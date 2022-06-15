Забыть всё: Wink и "Кинопоиск" покажут остросюжетный сериал "Киллер"

Премьера первых эпизодов остросюжетного сериала НТВ "Киллер" (16+) стартует 15 июня 2022 года в видеосервисах Wink и "Кинопоиск". Зрителей ждет захватывающая криминальная драма про убийцу, которому потеря памяти не дает выполнить заказ.
В главной роли — Александр Устюгов, известный по сериалам "Ментовские войны" и "Метод Михайлова". В новом проекте звезда боевиков появится перед зрителями в необычном для себя образе: его персонаж носит очки с толстыми линзами, густые усы и снимает стресс под звуки классической музыки. А главное, он — бывший полицейский, готовый преступить закон. 16 эпизодов сериала "Киллер" в деталях покажут историю этого превращения. На старте показа зрители смогут увидеть в подписке первые четыре серии, далее каждую среду будут выходить два новых эпизода.
Создатели сериала описывают его жанр как драматический боевик с элементами роуд-муви. Главный герой — киллер Иван — раньше служил в полиции. Опытный полицейский не раз оказывался в ситуации, где нужно было применять табельное оружие, и отлично знает цену ошибки. Когда в одной из операций погибает его напарник, Ивана обвиняют в смерти коллеги, и он попадает за решетку, где все шесть лет мечтает о возмездии. Выйдя на свободу, герой находит предателя.
Однако на этом опасная игра не заканчивается, и бывшего полицейского вынуждают взяться за заказное убийство. Сюжет совершает неожиданный поворот, когда после автокатастрофы киллер теряет память и не может вспомнить ни заказчиков, ни жертву, ни даже того, кто он такой.
В сериале также снимались Анна Котова-Дерябина, Евгений Антропов, Никита Тарасов, Карина Андоленко и Дмитрий Ульянов. Автор сценария и режиссер — Денис Карышев, который работал над сериалами "Каменская", "Квест" и "Дикий". Производством проекта занимались НТВ, TROMEDIA и SMART Production.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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