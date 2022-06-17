Начальник ГУ МВД по Самарской области покинет свой пост

Несколько источников из МВД сообщили о том, что генерал Александр Винников уходит с должности начальника ГУ МВД по Самарской области. По их словам, информация прозвучала на утреннем селекторном совещании в пятницу, 17 июня.

"Генерал провел совещание и в конце объявил, что решил покинуть службу", — рассказал один из собеседников.

Другой работник правоохранительной системы добавляет, что генерал отправится на пенсию.

Александр Винников сейчас в звании генерал-лейтенанта. Он родился 14 апреля 1962 г., а в органах внутренних дел он с 1983 года. По данным полицейского главка, Винников "прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы милиции ГУВД Леноблгорисполкомов Ленинграда до начальника УМВД России по Магаданской области".

В Самарскую область Александра Винникова назначили в июне 2017 года. У него истек пятилетний контракт.

По мнению источников, Винников может вернуться в Санкт-Петербург. А вот на его место, напротив, могут назначить человека из Санкт-Петербурга.