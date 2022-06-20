16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре появились литературные автобусы и маршрутки В Самарской области пройдет акция "Библионочь-2022" В Самаре пройдет вечер стихов и музыки Stihogram В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст" 11 сентября в Самаре пройдет книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

Литература Культура

В Самаре появились литературные автобусы и маршрутки

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области начался второй этап регионального просветительского проекта "Ехать и читать!" — 2022.

В сентябре 2020 г. в регионе появился первый литературный транспорт: 132 вагона электропоездов укомплектовали "электронными книжными полками", и пассажиры совершенно бесплатно стали скачивать хорошие произведения и читать. А сейчас это литературно-просветительское начинание на конкурсной основе получило грантовую поддержку Российского фонда культуры и теперь выходит на новый уровень.

"Смысл проекта "Ехать и читать!" в том, чтобы у нас в губернии сформировалась доступная среда для чтения, — объясняет руководитель отдела по связям с общественностью Светлана Семенцова. — При нашем бешеном ритме жизни важно иметь возможность отвлечься и почитать хорошую художественную литературу. Все просто: вы скачиваете QR-код, заходите на ресурс областной научной библиотеки, где представлена электронная коллекция из трех разделов: русская классика, зарубежная и произведения самарских авторов. Допустим, вы едете в транспорте 20–30 минут, за это время успеваете прочитать несколько страниц, и так — каждый день. За месяц вы познакомитесь с новой книгой, за полгода будет прочитано несколько книг, а через год появится потребность читать хорошую литературу постоянно".

Теперь доступ к "виртуальным книжным полкам" получат гораздо больше пассажиров: электронные издания можно будет скачать как в электричках, так и в автобусах, и в маршрутках. Например, в 126-м (Самара — Кинель), 266-м (железнодорожный вокзал — Юнгородок).

Масштабность проекта, которая возрастает в этом году, увеличение количества литературного транспорта в Самаре и области позволит повысить читательскую активность, даст возможность совмещать поездки с содержательным культурным досугом, а также познакомит жителей Самарской области с творчеством писателей-земляков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Татьяна Разумова 28 января 2015 17:25 На самарских остановках появятся "Мобильные библиотеки"

Отличный проект! И теперь в нашем городе.

Фото на сайте

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3