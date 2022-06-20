В Самаре появились литературные автобусы и маршрутки

В Самарской области начался второй этап регионального просветительского проекта "Ехать и читать!" — 2022.

В сентябре 2020 г. в регионе появился первый литературный транспорт: 132 вагона электропоездов укомплектовали "электронными книжными полками", и пассажиры совершенно бесплатно стали скачивать хорошие произведения и читать. А сейчас это литературно-просветительское начинание на конкурсной основе получило грантовую поддержку Российского фонда культуры и теперь выходит на новый уровень.

"Смысл проекта "Ехать и читать!" в том, чтобы у нас в губернии сформировалась доступная среда для чтения, — объясняет руководитель отдела по связям с общественностью Светлана Семенцова. — При нашем бешеном ритме жизни важно иметь возможность отвлечься и почитать хорошую художественную литературу. Все просто: вы скачиваете QR-код, заходите на ресурс областной научной библиотеки, где представлена электронная коллекция из трех разделов: русская классика, зарубежная и произведения самарских авторов. Допустим, вы едете в транспорте 20–30 минут, за это время успеваете прочитать несколько страниц, и так — каждый день. За месяц вы познакомитесь с новой книгой, за полгода будет прочитано несколько книг, а через год появится потребность читать хорошую литературу постоянно".

Теперь доступ к "виртуальным книжным полкам" получат гораздо больше пассажиров: электронные издания можно будет скачать как в электричках, так и в автобусах, и в маршрутках. Например, в 126-м (Самара — Кинель), 266-м (железнодорожный вокзал — Юнгородок).

Масштабность проекта, которая возрастает в этом году, увеличение количества литературного транспорта в Самаре и области позволит повысить читательскую активность, даст возможность совмещать поездки с содержательным культурным досугом, а также познакомит жителей Самарской области с творчеством писателей-земляков.