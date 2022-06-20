200 баллов по основным предметам набрал школьник из Тольятти

Выпускник тольяттинской школы № 58 Михаил Романенко по итогам единого государственного экзамена по русскому языку и математике профильного уровня набрал 200 баллов. Молодой человек все 11 лет учился на отлично и сегодня является кандидатом на получение медали "За особые успехи в учении".
"К ЕГЭ готовился серьезно. Почти совсем отказался от компьютерных игр, которыми еще в прошлом году сильно увлекался. Для эмоциональной и умственной разрядки занимался в тренажерном зале. На 100 баллов по русскому языку не рассчитывал, — рассказывает Михаил Романенко. — А вот к 100 баллам по математике готовился целенаправленно. Думаю, что количество баллов на ЕГЭ зависит, прежде всего, от самого выпускника. Будущим выпускникам желаю проживать жизнь во всей ее полноте, учиться уметь отдыхать, дружить. А для того, чтобы все успеть, необходимо учиться распределять свое время и стараться в жизни все делать вовремя, ничего не откладывать на потом".
Михаил шел к этому результату все одиннадцать лет, отмечает его учитель математики Людмила Юрьевна Денисова.
"Михаил в 10 классе выбрал технологический профиль. Он всегда увлекался сложными задачами и умел найти нестандартное решение, — отмечает учитель школы № 58 г. о. Тольятти Людмила Денисова. — Я педагог с 32 стажем и за весь период моей трудовой деятельности это третий ребенок, действительно одаренный по математике".
По итогам экзаменационной кампании 2022 года — в области 13 стобалльных результатов по математике профильного уровня, и 36 выпускников набрали максимальное количество баллов по русскому языку.
Участники, не преодолевшие минимальный порог для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов, смогут пересдать его в резервные дни основного периода, а участники, получившие неудовлетворительный результат по обоим обязательным предметам, — в дополнительный период в сентябре.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.