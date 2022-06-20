Двухсотбалльница из Самары поделилась своим "рецептом успеха"

Ученица школы № 124 городского округа Самара Анастасия Морозова по итогам двух обязательных экзаменов набрала 200 баллов. Девушка рассказывает, что подготовка к государственным экзаменам шла не один год. Она поделилась с будущими выпускниками своим "рецептом успеха".

"Мне всегда были интересны разные предметы: русский язык и математика, литература и химия, информатика, английский и немецкий языки. Думаю, именно изучение таких разных наук помогло мне, с одной стороны, научиться видеть связи между предметами и более глубоко понимать их, а с другой стороны, способствовало развитию памяти и умению анализировать. При подготовке к выпускным экзаменам именно эти умения и навыки, уверена, очень мне помогли, — рассказывает Анастасия. — Непосредственно при подготовке к ЕГЭ я старалась пользоваться всеми возможными доступными ресурсами. Во-первых, конечно, это школьные уроки, на которых тоже прорешивались, анализировались задания ЕГЭ разного уровня сложности. Я старалась разбирать все допущенные ошибки, всегда подходила к учителям с моими вопросами, и вместе мы разбирали непонятные темы. Также просила учителей давать мне индивидуальные задания по тем темам, которые у меня, на мой взгляд, "западали". Иногда оставалась в школе после уроков, чтобы просто порешать, потренироваться для себя еще дополнительно. Во-вторых, я уделяла много внимания прорешиванию типовых заданий самостоятельно. При этом я старалась не ограничиваться уровнем ЕГЭ и брать задания посложнее. При подготовке к экзамену по русскому языку использовала печатные сборники разных авторов, как и советовал учитель. При подготовке к экзамену по математике от учителя получала индивидуальные задания, во время уроков прорешивала, разбирала и объясняла одноклассникам наиболее интересные из них".

Начиная с 5 класса, Анастасия Морозова участвовала в олимпиадах разного уровня. Практически всегда становилась призером районных этапов ВсОШ по русскому языку и математике, литературе и химии. В девятом классе стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, а в десятом — победителем регионального этапа ВсОШ по немецкому языку и призером заключительного этапа по этому предмету.

Кроме русского и математики Анастасия будет сдавать экзамен по информатике и ИКТ, который состоится 21 июня в компьютерной форме.