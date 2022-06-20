Двухсотбалльница из Самары поделилась своим "рецептом успеха"

Ученица школы № 124 городского округа Самара Анастасия Морозова по итогам двух обязательных экзаменов набрала 200 баллов. Девушка рассказывает, что подготовка к государственным экзаменам шла не один год. Она поделилась с будущими выпускниками своим "рецептом успеха".
"Мне всегда были интересны разные предметы: русский язык и математика, литература и химия, информатика, английский и немецкий языки. Думаю, именно изучение таких разных наук помогло мне, с одной стороны, научиться видеть связи между предметами и более глубоко понимать их, а с другой стороны, способствовало развитию памяти и умению анализировать. При подготовке к выпускным экзаменам именно эти умения и навыки, уверена, очень мне помогли, — рассказывает Анастасия. — Непосредственно при подготовке к ЕГЭ я старалась пользоваться всеми возможными доступными ресурсами. Во-первых, конечно, это школьные уроки, на которых тоже прорешивались, анализировались задания ЕГЭ разного уровня сложности. Я старалась разбирать все допущенные ошибки, всегда подходила к учителям с моими вопросами, и вместе мы разбирали непонятные темы. Также просила учителей давать мне индивидуальные задания по тем темам, которые у меня, на мой взгляд, "западали". Иногда оставалась в школе после уроков, чтобы просто порешать, потренироваться для себя еще дополнительно. Во-вторых, я уделяла много внимания прорешиванию типовых заданий самостоятельно. При этом я старалась не ограничиваться уровнем ЕГЭ и брать задания посложнее. При подготовке к экзамену по русскому языку использовала печатные сборники разных авторов, как и советовал учитель. При подготовке к экзамену по математике от учителя получала индивидуальные задания, во время уроков прорешивала, разбирала и объясняла одноклассникам наиболее интересные из них".
Начиная с 5 класса, Анастасия Морозова участвовала в олимпиадах разного уровня. Практически всегда становилась призером районных этапов ВсОШ по русскому языку и математике, литературе и химии. В девятом классе стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, а в десятом — победителем регионального этапа ВсОШ по немецкому языку и призером заключительного этапа по этому предмету.
Кроме русского и математики Анастасия будет сдавать экзамен по информатике и ИКТ, который состоится 21 июня в компьютерной форме.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.