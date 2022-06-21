Прицепной культиватор TERRIA от Pöttinger нужен в любом хозяйстве

Компания "Евротехника МПС" занимаемся внедрением технологии точного земледелия и поставкой современных машин для растениеводства, которые дают до 30% экономии ресурсов, семян, удобрений, средств защиты растений, ГСМ, а также прибавку урожайности на 7-15% в зависимости от культуры и уровня оснащенности хозяйства. В нашем ассортименте есть культиваторы, которые идеально подойдут для осеннего сбора урожая.
Стерневые культиваторы — это такой тип тяжёлой сельскохозяйственной техники, которая обеспечивает быструю и качественную рекультивацию стерни, оставшуюся после сбора урожая.
Сегодня мы хотим рассказать об одном из них — о прицепном культиваторе TERRIA от компании Pöttinger, который подходит для различных видов почвообработки. Продуманная конструкция секции лап дает оптимальный результат при обработке почвы и создает основу для успешного посевного сезона.
Этот флагман в сегменте культиваторов отличается большой рамой и максимальным расстоянием между рядами лап. Количество лап на трех- и четырехбалочных моделях TERRIA одинаковое, но принципы работы машин различаются.
Благодаря большому расстоянию между рядами лап машина легко справляется с обработкой большого количества пожнивных остатков, таких как полеглые зерновые и кукурузная солома.
Новая линейка Terria будет выпускаться с рабочей шириной захвата от 4 до 6 метров в трех основных модификациях: Pöttinger Terria 4030, 5030, 6030, Pöttinger Terria 4040, Pöttinger Terria 5040, 6040.
Культиваторы Terria подходят как для поверхностной, так и для глубокой обработки почвы. Изготовитель расположил рабочие элементы на балках симметрично по отношению к основной линии.
На новинке представлена улучшенная система защиты от камней. В настоящее время, помимо механического элемента Nova с усилием срабатывания рабочих элементов 600 кг, производитель добавил регулируемую гидравлическую защиту с максимальной силой срабатывания 650 кг. Обе версии не влияют на ограничение дорожного просвета.
Кроме того, Pöttinger произвел специальные рабочие органы для Terria из известных линий: Classic, Durastar и Durastar Plus. Узкая 40 — миллиметровая лапа Durastar также доступна для глубокого рыхления до 30 см.
В зависимости от рабочей ширины захвата машина оснащается двухколесным шасси или опциональным четырехколесным шасси. В последнем случае машина имеет более плотный контакт с землей, что приводит к лучшему распределению веса и защите почвы.
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Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?