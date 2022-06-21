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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Прицепной культиватор TERRIA от Pöttinger нужен в любом хозяйстве

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Евротехника МПС" занимаемся внедрением технологии точного земледелия и поставкой современных машин для растениеводства, которые дают до 30% экономии ресурсов, семян, удобрений, средств защиты растений, ГСМ, а также прибавку урожайности на 7-15% в зависимости от культуры и уровня оснащенности хозяйства. В нашем ассортименте есть культиваторы, которые идеально подойдут для осеннего сбора урожая.

Фото: предоставлено компанией "Евротехника МПС"

Стерневые культиваторы — это такой тип тяжёлой сельскохозяйственной техники, которая обеспечивает быструю и качественную рекультивацию стерни, оставшуюся после сбора урожая.

Сегодня мы хотим рассказать об одном из них — о прицепном культиваторе TERRIA от компании Pöttinger, который подходит для различных видов почвообработки. Продуманная конструкция секции лап дает оптимальный результат при обработке почвы и создает основу для успешного посевного сезона.

Этот флагман в сегменте культиваторов отличается большой рамой и максимальным расстоянием между рядами лап. Количество лап на трех- и четырехбалочных моделях TERRIA одинаковое, но принципы работы машин различаются.

Благодаря большому расстоянию между рядами лап машина легко справляется с обработкой большого количества пожнивных остатков, таких как полеглые зерновые и кукурузная солома.

Новая линейка Terria будет выпускаться с рабочей шириной захвата от 4 до 6 метров в трех основных модификациях: Pöttinger Terria 4030, 5030, 6030, Pöttinger Terria 4040, Pöttinger Terria 5040, 6040.

Культиваторы Terria подходят как для поверхностной, так и для глубокой обработки почвы. Изготовитель расположил рабочие элементы на балках симметрично по отношению к основной линии.

На новинке представлена улучшенная система защиты от камней. В настоящее время, помимо механического элемента Nova с усилием срабатывания рабочих элементов 600 кг, производитель добавил регулируемую гидравлическую защиту с максимальной силой срабатывания 650 кг. Обе версии не влияют на ограничение дорожного просвета.

Кроме того, Pöttinger произвел специальные рабочие органы для Terria из известных линий: Classic, Durastar и Durastar Plus. Узкая 40 — миллиметровая лапа Durastar также доступна для глубокого рыхления до 30 см.

В зависимости от рабочей ширины захвата машина оснащается двухколесным шасси или опциональным четырехколесным шасси. В последнем случае машина имеет более плотный контакт с землей, что приводит к лучшему распределению веса и защите почвы.

https://egps.ru

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