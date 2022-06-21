Дмитрий Богданов: "На строительство трех новых школ в Самарской области будет привлечено 7,5 млрд рублей"

В Самарской области будут построены три новых школы: общеобразовательная школа на 1100 мест в 14-м квартале жилого района "Волгарь" в Куйбышевском районе Самары, школа на 550 мест в микрорайоне "Крутые ключи" в Красноглинском районе областного центра и общеобразовательная школа на 675 мест в Автозаводском районе Тольятти (18-й квартал).

Стоимость строительства трех объектов превышает 7,5 млрд рублей, из которых 3,5 млрд рублей федеральные средства.

Школы будут созданы с привлечением механизмов государственно-частного партнерства. Соответствующее концессионное соглашение между областным Правительством и ООО "ПроШкола" (Группа ВЭБ.РФ) подписано на площадке ПМЭФ-2022.

Подписи под документами поставили первый вице-губернатор — председатель Правительства Виктор Кудряшов и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ — генеральный директор, член совета директоров ООО "ПроШкола" Алиса Денисова.

Напомним, что в октябре 2021 года федеральный институт развития принял решение о финансировании строительства 15 пилотных школ в регионах, в том числе образовательного учреждения на 1500 мест в Южном городе Волжского района. Благодаря системной работе губернатора Дмитрия Азарова и Правительства региона во "вторую волну" удалось заявить в программу строительство еще трех школ — двух в Самаре и одной в Тольятти.

ООО "ПроШкола" — это утвержденный Правительством РФ концессионер, с которым субъектам и муниципальным образованиям возможно заключать концессионные соглашения без конкурса по созданию новых школ в рамках государственной программы по развитию образования.

Планируется, что новые объекты в Самаре и Тольятти будут готовы принять первых учащихся уже в 2023 году.

"Системная, командная работа Правительства региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым дает свои большие результаты. Уже в следующем году в Самарской области заработают три новых школы, которые смогут принять более 2300 учеников, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы продолжаем наше плодотворное сотрудничество с коллегами из компании "ПроШкола". Совместно с ними подготовили отраслевой механизм, который теперь могут успешно применять в остальных субъектах страны. Опыт Самарской области в сфере ГЧП — один из лучших в стране, и мы готовы делиться своими наработками с коллегами из других регионов", — добавил министр.

"У нас уже есть опыт реализации объектов первой волны с вводом в 2023 году в микрорайоне Южный город. Стройка уже идет ударными темпами. Мы уверены, что подрядчики не подведут и на новых объектах. И такими же быстрыми темпами спроектируют и начнут строить новые школы", — сказала Алиса Денисова.