Дмитрий Богданов: "На строительство трех новых школ в Самарской области будет привлечено 7,5 млрд рублей"

В Самарской области будут построены три новых школы: общеобразовательная школа на 1100 мест в 14-м квартале жилого района "Волгарь" в Куйбышевском районе Самары, школа на 550 мест в микрорайоне "Крутые ключи" в Красноглинском районе областного центра и общеобразовательная школа на 675 мест в Автозаводском районе Тольятти (18-й квартал).
Стоимость строительства трех объектов превышает 7,5 млрд рублей, из которых 3,5 млрд рублей федеральные средства.
Школы будут созданы с привлечением механизмов государственно-частного партнерства. Соответствующее концессионное соглашение между областным Правительством и ООО "ПроШкола" (Группа ВЭБ.РФ) подписано на площадке ПМЭФ-2022.
Подписи под документами поставили первый вице-губернатор — председатель Правительства Виктор Кудряшов и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ — генеральный директор, член совета директоров ООО "ПроШкола" Алиса Денисова.
Напомним, что в октябре 2021 года федеральный институт развития принял решение о финансировании строительства 15 пилотных школ в регионах, в том числе образовательного учреждения на 1500 мест в Южном городе Волжского района. Благодаря системной работе губернатора Дмитрия Азарова и Правительства региона во "вторую волну" удалось заявить в программу строительство еще трех школ — двух в Самаре и одной в Тольятти.
ООО "ПроШкола" — это утвержденный Правительством РФ концессионер, с которым субъектам и муниципальным образованиям возможно заключать концессионные соглашения без конкурса по созданию новых школ в рамках государственной программы по развитию образования.
Планируется, что новые объекты в Самаре и Тольятти будут готовы принять первых учащихся уже в 2023 году.
"Системная, командная работа Правительства региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым дает свои большие результаты. Уже в следующем году в Самарской области заработают три новых школы, которые смогут принять более 2300 учеников, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы продолжаем наше плодотворное сотрудничество с коллегами из компании "ПроШкола". Совместно с ними подготовили отраслевой механизм, который теперь могут успешно применять в остальных субъектах страны. Опыт Самарской области в сфере ГЧП — один из лучших в стране, и мы готовы делиться своими наработками с коллегами из других регионов", — добавил министр.
"У нас уже есть опыт реализации объектов первой волны с вводом в 2023 году в микрорайоне Южный город. Стройка уже идет ударными темпами. Мы уверены, что подрядчики не подведут и на новых объектах. И такими же быстрыми темпами спроектируют и начнут строить новые школы", — сказала Алиса Денисова.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.