Из Самары открыты новые авиарейсы в Красноярск и Казань

Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по новым направлениям Красноярск — Казань — Самара и обратно.
Полеты будут выполняться еженедельно по воскресеньям в период летнего расписания полетов 2022 года. Время вылета из Красноярска в Казань в 16:00 по местному времени, время прилета 16:20 местного времени. Время в пути составит 4 часа 20 минут.
Время вылета из Казани в Самару в 17:20 по местному времени, время прилета 19:20 местного времени. Время в пути составит 1 час. Время вылета из Самары в Казань 21:00 местного времени, время прилета 20:50 по местному времени.
Вылет из Казани в Красноярск в 21:50 по местному времени, прилет в 6:05 следующего дня по местному времени.
Новое направление Красноярск — Казань будет выполняться в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1242.
Все рейсы авиакомпании NordStar будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!