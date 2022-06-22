Из Самары открыты новые авиарейсы в Красноярск и Казань

Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по новым направлениям Красноярск — Казань — Самара и обратно.

Полеты будут выполняться еженедельно по воскресеньям в период летнего расписания полетов 2022 года. Время вылета из Красноярска в Казань в 16:00 по местному времени, время прилета 16:20 местного времени. Время в пути составит 4 часа 20 минут.

Время вылета из Казани в Самару в 17:20 по местному времени, время прилета 19:20 местного времени. Время в пути составит 1 час. Время вылета из Самары в Казань 21:00 местного времени, время прилета 20:50 по местному времени.

Вылет из Казани в Красноярск в 21:50 по местному времени, прилет в 6:05 следующего дня по местному времени.

Новое направление Красноярск — Казань будет выполняться в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1242.

Все рейсы авиакомпании NordStar будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания.