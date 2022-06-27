Дмитрий Азаров возглавил делегацию Самарской области в Республику Беларусь

Представительная делегация Самарской области, которую возглавляет губернатор Дмитрий Азаров, в эти дни работает в Республике Беларусь. Главная цель рабочей поездки - укрепление и расширение сотрудничества в экономической, социальной и гуманитарной сферах с регионами Союзного государства.
Белоруссия служит одним из основных партнеров губернии: объем внешнеторгового оборота в прошлом году по сравнению с 2020 г. увеличился на 31,7%. Уверенно растет и импорт: в прошлом году он увеличился на 16,5%.
Белоруссия по-прежнему входит в пятерку стран по сумме экспорта региональной продукции АПК вместе с республиками Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Сельскохозяйственными товаропроизводителями Самарской области приобретается техника белорусского производства: тракторы, комбайны, комплексы для заготовки кормов. В свою очередь, самарские сельхозтоваропроизводители поставляют технику в регионы Беларуси.
Для развития транспортной сферы у белорусских компаний приобретаются низкопольные троллейбусы и автобусы. С 2017 г. было поставлено 155 машин, которые работают на дорогах Самары и Тольятти.
Республика Беларусь служит стратегически важным партнером по проекту Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего". В его деятельность вовлечены Национальная академия наук Беларуси, Белорусский государственный университет, Барановичский государственный университет и Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия.
Активное сотрудничество идет в других социально значимых направлениях: здравоохранении, культуре, IT-сфере и многом другом. В этом году Самарская область намерена заключить целый ряд соглашений в рамках развития сотрудничества. Кроме того, в ходе насыщенной деловой программы будут проведены встречи руководителей министерств и промышленных предприятий Самарской области с потенциальными партнерами из Республики.
"Самарская область укрепляет сотрудничество с братским народом. По объему товарооборота с Беларусью мы всегда входим в десятку ведущих регионов России. В белорусских компаниях мы видим надежных и ответственных партнеров, что подтверждено временем. Единое экономическое пространство Союзного государства открывает перед нами широкие возможности для сотрудничества", - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.
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Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
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