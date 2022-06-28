В России более чем в 10 раз чаще стали страховать авто из Китая

Регионы Дальнего Востока, Сибири и Северного Кавказа стали лидерами по росту востребованности полисов каско — таковы данные Страхового Дома ВСК по итогам первого полугодия 2022 года. Как и в прошлом году, чаще всего россияне страхуют автомобили LADA VESTA (5,3% от общего числа застрахованных по каско авто), HYUNDAI CRETA (5%), LADA GRANTA (4,7%), KIA RIO (4,2%) и TOYOTA RAV 4 (3,7%). При этом в 2022 году самый динамичный рост продемонстрировали китайские бренды — в первую очередь HAVAL, его стали страховать более чем в 10 раз чаще.
Больше всего за первое полугодие 2022 года увеличилось число оформленных полисов каско для автомобилей HAVAL Jolion (рост в 21 раз), GEELY TUGELLA (в 3,8 раз), CITROEN моделей DS3 (в 1,7 раз) и C-ELYSEE (1,6 раз), компактвэна KIA CARENS (в 3 раза). Также динамичный рост продемонстрировали автомобили марки SKODA (рост в 2,9 раз) и еще одного китайского бренда CHANGAN (в 2,3 раза), а также GAC Gs8, CHERY KIMO и INFINITI Q30 (в 2 раза каждая из моделей).
Регионами-лидерами по росту числа оформленных полисов каско стали Ингушетия (рост в 2,2 раза), Дагестан (в 1,6 раз), Красноярский край (в 1,5 раза), Еврейская автономная область (в 1,3 раза) и Амурская область (в 1,3 раза).
Чаще всего оформляют полис каско автомобилисты в возрасте от 34 до 46 лет, реже всего — в возрасте от 18 до 27 и старше 65 лет.
"По данным ЦБ, в первом квартале текущего года рынок каско продемонстрировал рост, даже не смотря на общее снижение продаж новых автомобилей. Сегодня добровольное страхование авто становится важным инструментом финансовой защиты. Ведь в случае ДТП ОСАГО покроет только убытки пострадавшей стороны, а виновник аварии сам должен будет возместить собственный ущерб. Для примера, с марта этого года, некоторые автомобильные детали, например, лобовое стекло для кроссоверов, подорожали на 150%, задний бампер — по разным оценкам на 96-115%. При этом структура сегмента каско отчасти отражает общую ситуацию на автомобильном рынке — так, мы видим, что интерес россиян к бюджетным моделям корейских производителей — HYUNDAI и KIA — по-прежнему высок, в то же время спрос на автомобили китайских брендов растет достаточно быстро", — отметил Антон Смулько, заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.