В первом квартале 2022 года женщины обращались к врачам на 45% чаще мужчин — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК при анализе страховых случаев по ДМС среди жителей Москвы. В целом, наибольшее число обращений за медицинской помощью с начала года поступило от страхователей в возрасте 35-50 лет (35%), а самыми востребованными врачами стали терапевты, гинекологи и травматологи-ортопеды.
Всего 59% страховых случаев в компании с начала года пришлось на женщин. Из них 37% обращений поступило от москвичек в возрасте 36-50 лет, 34% — в возрасте 26-35 лет, 20% — от женщин старше 51 года. Самыми востребованными медицинскими специалистами (23%) стали врачи-терапевты, гинекологи (15%) и неврологи (8%). Реже всего жительницы столицы обращаются к пульманологам, диетологам, аллергологам и ревматологам (менее 1%).
На долю мужчин в 1 квартале 2022 года приходится всего 41% обращений по ДМС. Наиболее "активными" пациентами также являются москвичи в возрасте 36-50 лет (35%), 26-35 лет (31%) и старше 51 года (23%). Чаще всего мужчины обращаются к терапевтам (31%), хирургам-ортопедам (11%), неврологам (8%) и стоматологам (6%). Наименее востребованные врачи — онкологи, ревматологи, диетологи, аллергологи и пульманологи (менее 1%).
"Женщины всегда более ответственно относились к собственному здоровью, чем мужчины. Причем жительницы столицы хорошо знают, какая им требуется медицинская помощь и к какому врачу лучше обратиться — 77% консультаций с начала года были проведены узкопрофильными специалистами. У мужчин этот показатель равен 69%. Однако мы видим, что тенденция меняется в лучшую сторону — еще в 2020 году на долю мужчин приходилось примерно 39% обращений по Москве, сейчас уже 41%. По нашим прогнозам, ситуация может в корне изменится в результате популяризации телемедицины. Для того чтобы попасть на онлайн-прием ко врачу, требуется значительно меньше времени — не нужно куда-то ехать, стоять в очереди, запись к специалисту возможна буквально в два клика. Упрощение процесса получения медицинской помощи может стать стимулом для мужчин лучше следить за своим здоровьем", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.