"ЭнергосбыТ Плюс" выберет лучшие УК и ТСЖ Самарской области

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" приглашает управляющие компании и товарищества собственников жилья региона принять участие в акции "Лучшая жилищная организация-2022". В этом году выбор лидеров среди УК и ТСЖ Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани пройдет в четвертый раз.
Участниками акции могут стать обслуживающие организации, имеющие договор теплоснабжения с "ЭнергосбыТ Плюс" как агентом филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс". Комиссия из числа экспертов энергокомпании будет оценивать конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда. Заявки на участие будут приниматься на официальную почту samara@esplus.ru, а также в офисах обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" до конца лета.
"В рамках акции мы поощряем наиболее добросовестные эксплуатирующие организации, которые являются нашими самыми надежными партнерами. Уверен, что в этом году их число только увеличится. Приятным бонусом для победителей станут ценные подарки от энергокомпании", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подведение итогов и награждение победителей акции "Лучшая жилищная организация" традиционно пройдет в декабре 2022 года.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается