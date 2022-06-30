"ЭнергосбыТ Плюс" выберет лучшие УК и ТСЖ Самарской области

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" приглашает управляющие компании и товарищества собственников жилья региона принять участие в акции "Лучшая жилищная организация-2022". В этом году выбор лидеров среди УК и ТСЖ Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани пройдет в четвертый раз.

Участниками акции могут стать обслуживающие организации, имеющие договор теплоснабжения с "ЭнергосбыТ Плюс" как агентом филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс". Комиссия из числа экспертов энергокомпании будет оценивать конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда. Заявки на участие будут приниматься на официальную почту samara@esplus.ru, а также в офисах обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" до конца лета.

"В рамках акции мы поощряем наиболее добросовестные эксплуатирующие организации, которые являются нашими самыми надежными партнерами. Уверен, что в этом году их число только увеличится. Приятным бонусом для победителей станут ценные подарки от энергокомпании", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подведение итогов и награждение победителей акции "Лучшая жилищная организация" традиционно пройдет в декабре 2022 года.