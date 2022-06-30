В Самаре пройдет образовательный семинар на тему финансовой грамотности

В нестабильной экономической обстановке процент граждан, испытывающих финансовые проблемы, растет. А значит, возрастает и значимость навыков, позволяющих справляться с ними. Отсутствие элементарной базы знаний ограничивает возможности по принятию правильных решений для обеспечения своего финансового благополучия и может привести к серьезным последствиям: от согласия на неподъёмные кредитные обязательства до использования чрезмерно рискованных инвестиционных инструментов.

7 июля Региональный центр инноваций StartupSamara проведет бесплатный онлайн-семинар "Как управлять деньгами: практические советы в условиях быстро меняющегося мира". В рамках мероприятия будут затронуты вопросы важности сбережений и эффективного формирования личного бюджета.

Спикером семинара выступит Светлана Капранова — финансовый консультант, аттестованный ЦБ РФ, квалифицированный инвестор, член Ассоциации профессиональных финансовых советников с 10-летним опытом руководства в сфере фармацевтического бизнеса. Светлана расскажет о доступных инструментах работы с денежными средствами и даст практические советы по управлению финансами, адаптированные под нынешние реалии. По итогу мероприятия участники научатся анализировать свой бюджет и активы, реструктурировать долговую нагрузку и узнают, как сохранить финансовую подушку безопасности или создать ее с нуля.

Семинар будет полезен начинающим предпринимателям, собственникам бизнеса, руководителям и основателям проектов, сотрудникам, работающим по найму, а также всем, кто хочет вывести свой подход в управлении финансами на новый уровень. Для тех, кто присоединится к мероприятию в режиме реального времени в ZOOM, предусмотрен подарок — чек-лист по созданию накоплений. Кроме этого участники получат возможность записаться на бесплатную консультацию к спикеру (количество мест ограничено).

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/moneyhandling.

Семинар организован Региональным центром инноваций StartupSamara, по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.