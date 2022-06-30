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Экономика и бизнес

В Самаре пройдет образовательный семинар на тему финансовой грамотности

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В нестабильной экономической обстановке процент граждан, испытывающих финансовые проблемы, растет. А значит, возрастает и значимость навыков, позволяющих справляться с ними. Отсутствие элементарной базы знаний ограничивает возможности по принятию правильных решений для обеспечения своего финансового благополучия и может привести к серьезным последствиям: от согласия на неподъёмные кредитные обязательства до использования чрезмерно рискованных инвестиционных инструментов.

7 июля Региональный центр инноваций StartupSamara проведет бесплатный онлайн-семинар "Как управлять деньгами: практические советы в условиях быстро меняющегося мира". В рамках мероприятия будут затронуты вопросы важности сбережений и эффективного формирования личного бюджета.

Спикером семинара выступит Светлана Капранова — финансовый консультант, аттестованный ЦБ РФ, квалифицированный инвестор, член Ассоциации профессиональных финансовых советников с 10-летним опытом руководства в сфере фармацевтического бизнеса. Светлана расскажет о доступных инструментах работы с денежными средствами и даст практические советы по управлению финансами, адаптированные под нынешние реалии. По итогу мероприятия участники научатся анализировать свой бюджет и активы, реструктурировать долговую нагрузку и узнают, как сохранить финансовую подушку безопасности или создать ее с нуля.

Семинар будет полезен начинающим предпринимателям, собственникам бизнеса, руководителям и основателям проектов, сотрудникам, работающим по найму, а также всем, кто хочет вывести свой подход в управлении финансами на новый уровень. Для тех, кто присоединится к мероприятию в режиме реального времени в ZOOM, предусмотрен подарок — чек-лист по созданию накоплений. Кроме этого участники получат возможность записаться на бесплатную консультацию к спикеру (количество мест ограничено).

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/moneyhandling.

Семинар организован Региональным центром инноваций StartupSamara, по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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Последние комментарии

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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