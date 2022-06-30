В Самарском университете им. Королёва будет создана передовая инженерная аэрокосмическая школа

В четверг, 30 июня, Министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги конкурсного отбора участников федерального проекта "Передовые инженерные школы". Заявки на участие в конкурсе подали 91 вуз из 45 регионов России. 89 из них были допущены к отбору по итогам технической экспертизы. К анализу заявок были привлечены ведущие эксперты в сфере науки и образования, а также эксперты — представители большого бизнеса.
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королёва, а также Самарский государственный медицинский университет названы в числе 30 вузов, представивших наиболее проработанные и амбициозные программы, подкрепленные максимальными объемами средств, привлекаемых со стороны технологических партнеров. На базе этих высших учебных заведений к 2024 году будут сформированы 30 передовых инженерных школ, в которых развернут подготовку инженеров новой формации, владеющих наукоемкими и мультидисциплинарными технологиями, умеющих работать в кросс-функциональных командах в гибких форматах.
"Цель федерального проекта "Передовые инженерные школы" — подготовить новое поколение инженеров, способных обеспечить технологическую независимость страны. Уверен, что Самарская область примет в этом процессе самое активное участие. Сразу два наших вуза стали победителями конкурса — Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва и Самарский государственный медицинский университет. Эти вузы — наши лидеры, активные участники Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего". Участие в проекте даст нашим университетам дополнительные возможности реализации передовых идей и разработок — как в организации учебного процесса, так и в научных исследованиях", — прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В рамках передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ), к формированию которой приступает Самарский университет им. Королёва, будет разрабатываться комплекс технологий, критически важных для современного и будущего производства аэрокосмической техники. Именно они сформируют ядро этой школы, вокруг них будет выстроен образовательный процесс.
"Победа в конкурсе имеет для нас важное значение. Это результат огромной работы коллектива университета и наших индустриальных партнеров, результат, который позволит нам реализовать задуманное — создать в Самарской области условия для подготовки инженеров будущего, опытные цифровые производства, новую инфраструктуру для науки и образования на основе киберфизических элементов", — заявил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.
В их числе аддитивные технологии, новые виды сварки, механической обработки и сборки. Они будут неразрывно сочетаться с так называемыми "поддерживающими" технологиями — с автоматизацией и цифровизацией процессов производства, с созданием адаптивных интеллектуальных систем управления качеством, с современными методами проектирования авиационной и космической техники и рядом других направлений, без которых невозможно представить аэрокосмическую отрасль будущего.
Принципиальное отличие от традиционных подходов в подготовке инженеров новой формации, которое предложил Самарский университет им. Королёва, это формирование уникальных междисциплинарных команд специалистов, обладающих метакомпетенциями. В составе такой команды планируется выделение нескольких ролей, в том числе: дизайнер производственных систем, технолог, специалист по управлению качеством продукции и производства, инженер-кибернетик. Университет планирует формировать такие команды в интересах индустриальных партнеров и других компаний аэрокосмической отрасли.
Инфраструктуру ПИАШ составят: комплекс научно-технологических и экспериментальных лабораторий, цифровые интерактивные комплексы и пространства опережающей подготовки инженерных кадров, а также опытно-экспериментальные производства, которые предстоит создать на базе университета при поддержке индустриальных партнеров.
Ключевые индустриальные партнеры Самарского университета им. Королёва, готовые оказать поддержку проекту ПИАШ, — АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", входящий в структуру Госкорпорации "Роскосмос", а также ПАО "ОДК-Кузнецов" Объединенной двигателестроительной корпорации. Соответственно, в рамках ПИАШ планируется развернуть два опытно-экспериментальных производства.
Одно из них — кибер-физический полигон или фабрика для отработки технологий завтрашнего дня по проектированию и производству спутников. Его основой станет производственно-испытательный комплекс малых космических аппаратов, созданный "РКЦ "Прогресс" на территории университетского кампуса совместно с Самарским университетом им. Королёва.
Второе — экспериментальное производство малоразмерных газотурбинных двигателей. Оно будет представлять собой информационно-технологическую платформу, в которой вычислительные ресурсы интегрируются в физические объекты посредством промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта и предиктивной диагностики.
Индустриальные партнеры обеспечат школу необходимым оборудованием, ресурсами и базами практик, а также заказами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Эти предприятия, наряду с другими предприятиями аэрокосмической отрасли, станут основными потребителями результатов деятельности школы — высококвалифицированных кадров, технологий и результатов интеллектуальной деятельности.
В рамках ПИАШ, с момента ее создания, будут запущены перспективные образовательные программы. Концепция школы предусматривает формирование гибких индивидуальных образовательных траекторий, а также привлечение вузов-партнеров в рамках сетевых образовательных программ.
Коллектив ПИАШ будет создаваться на базе трех институтов Самарского университета им. Королёва, составляющих ядро его аэрокосмического направления: института авиационной и ракетно-космической техники, двигателей и энергетических установок, информатики и кибернетики.
Ожидаемые результаты деятельности Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета им. Королёва до 2030 года: 15 новых образовательных программ, более 1,5 тыс. выпускников ПИАШ, трудоустроенных на предприятиях аэрокосмической отрасли, 15 новых, современных образовательных пространств, два опытно-экспериментальных производства.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.