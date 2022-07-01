За пять месяцев промпроизводство в регионе упало на 8,3%

Объемы промышленного производства в Самарской области в январе-мае 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизились на 8,3%. Такие данные приводит Самарастат.

В мае 2022 г. по сравнению с маем 2021 г. падение составило 18,6%, по сравнению с апрелем 2022 г. - 6,3%.