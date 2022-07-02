В Самаре участок ул. Гастелло будет перекрыт до конца июля

Движение по ул. Гастелло на участке от Московского шоссе до дома №22 по ул. Гастелло ограничено до 06:00 30 июля.

Такие меры связаны с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.

Кроме того, будет ограничено движение по ул. Пионерской на участке от Молодогвардейской до Чапаевской до 06:00 11 июля. Причина тому - техническое присоединение дома №35 по ул. Молодогвардейской.