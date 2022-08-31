Оператор билайн разработал систему "Маяк", позволяющую прогнозировать загрузку сети

Специалисты технического блока компании "ВымпелКом" разработали собственную систему "Маяк", которая позволяет оперативно реагировать на изменения трафика, прогнозировать загрузку сети, а также концентрировать работу инженеров на проблемных участках транспортной сети.
"Маяк" — это система сбора, аналитики и прогнозирования загрузки транспортной сети, которая позволяет контролировать и отслеживать утилизацию (загруженность) всей транспортной сети ПАО "ВымпелКом" в режиме реального времени. Также "Маяк" занимается построением трендов утилизации, сверкой операционных параметров портов оборудования и оценивает влияние перегруженных интерфейсов на базовые станции.
Система "Маяк" — авторский оригинальный продукт, написанный с нуля с использованием open source-решений: Postgresql, Python, Grafana, Elasticsearch, Zabbix. Ее функционал постоянно расширяется и дополняется. Использование "Маяка" позволяет более точечно направлять инвестиции транспортной сети с учетом растущего объема трафика. Также система анализирует и выявляет низкозагруженные арендованные ресурсы и каналы на транспортной сети, что дает возможность либо снижать стоимость затрат на их аренду, либо вовсе от нее отказываться.
Благодаря интеграции с системами WorkFlow "Маяк" дает возможность контролировать ситуацию на сети и автоматически запускать проекты, контролируя сроки их исполнения, и показывать, когда-то или иное расширение на сети будет реализовано и от кого из специалистов это зависит.
"Маяк" обладает функцией автоматических оповещений на случай, если что-либо требует оперативного внимания инженеров. Обладая предиктивным анализом, система прогнозирует загруженность сети на некоторое время вперед, что делает ее работу стабильнее. В настоящий момент охват системы составляет 88% городских сетей и 100% магистральных.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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