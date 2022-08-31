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В Приволжье зумеры учатся онлайн активнее миллениалов

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов на обучающих онлайн-платформах. Мужчины Приволжья теперь посещают цифровые курсы на 13% чаще женщин, а зумеры стали вдвое активнее миллениалов. На преобладающую возрастную группу от 25 до 35 лет приходится около 43% общего числа пользователей.

Фото: предоставлено Tele2

В исследование вошли пять крупных образовательных площадок. В Приволжье аудитория пользователей распределяется между ними следующим образом: Geekbrains - 33%, Skillbox - 23%, "Нетология" - 20%, Stepik - 13%, "Яндекс.Практикум" - 11%.

Жители Приволжья оказались на четвертом месте в рейтинге студентов интернет-платформ. Чаще всего онлайн-курсы выбирают в столичном и западном регионах, а также на Урале. При этом, если оценивать активность в разных возрастных группах на всех платформах, то по количеству сессий в целом по России лидируют ученики младше 18 лет (в среднем 32,5 раза), следом идет группа 18-25 лет (26,6 раза), и в наиболее многочисленной категории 25-35 лет - 16 раз.

Самой многочисленной оказалась возрастная группа от 25 до 35 лет - на нее приходится 43% пользователей. Группы населения в возрасте 18-25 и 35-45 лет занимают почти равные доли - по 22% и 23%, соответственно. Однако и в зрелом возрасте (45-55 лет) часто выбирают обучение онлайн - доля таких студентов составляет 7%. На самую юную аудиторию до 18 лет приходится всего 4% пользователей.

Интересно, что год назад, по данным big data Tele2, 56% всех пользователей образовательных ресурсов в Приволжье были женщинами, а средний возраст онлайн-учеников составлял 33 года. Также среди пользователей образовательных порталов по-прежнему есть люди преклонного возраста от 70 до 89 лет.

Относительно начала года динамика числа пользователей всех платформ имеет нисходящий тренд, что, вероятно, связано с сезоном отпусков и летними каникулами. Также в компании вычислили количество сессий в день и их медианное значение. Наиболее активно в течение дня на сайт заходят студенты Stepik: здесь медианное количество посещений в сутки составляет 20,3. На активности студентов той же платформы наиболее выразительно отразилась сезонность: если в январе медианное количество сессий было 25 раз за 24 часа, то к лету этот показатель снизился до 17.

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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