Самарский университет им. Королева начинает обучение магистрантов по программам Передовой инженерной аэрокосмической школы

В Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П.Королева заработала Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ) "Интегрированные технологии в создании авиационной и космической техники". Завершен конкурсный отбор студентов, его прошли 26 первокурсников магистратуры. Будущих инженеров новой формации ждут специально разработанные учебные программы.

В число 30 университетов - участников федерального проекта "Передовые инженерные школы" - Самарский университет имени Королева вошел в июне 2022 года. С началом нового учебного года начинается практическая реализация этого проекта. Директором Передовой инженерной аэрокосмической школы стал Иван Ткаченко, исполнительный директор Института авиационной и ракетно-космической техники. В ближайшее время будет сформирован научно-технический совет ПИАШ и назначен ее научный руководитель.

Сейчас в магистратуре стартует подготовка инженеров по двум специальностям: "Автоматизация и инновации в проектировании и производстве авиационной техники" (направление "Авиастроение") и "Искусственный интеллект и большие данные в двигателестроении" (направление "Двигатели летательных аппаратов").

Магистрантов отобрали на конкурсной основе. В составе конкурсной комиссии - проректоры университета, ведущие преподаватели трех институтов, на базе которых развернута ПИАШ (Авиационной и ракетно-космической техники, Двигателей и энергетических установок и Информатики и кибернетики), а также представители ракетно-космического центра "Прогресс" и ПАО "ОДК-Кузнецов" - индустриальных партнеров Самарского университета по проекту Передовой инженерной аэрокосмической школы.

"Конкурсный отбор прошли 26 магистрантов, в том числе 14 - на направление "Авиастроение", 12 - на направление "Двигатели летательных аппаратов". Одновременно мы запустили конкурсные процедуры и для преподавателей, которые будут готовить инженеров новой формации. Учебные планы подготовлены, утверждены, и сейчас завершается их согласование с нашими индустриальными партнерами, участвующими в этом проекте", - сообщил Иван Ткаченко.

В числе студентов, поступивших в магистратуру ПИАШ, - не только бакалавры, закончившие Самарский университет имени Королева, но и выпускники бакалавриатов других вузов. Таким образом, этот проект способствует развитию академической мобильности, что в конечном итоге поможет распространению опыта ПИАШ на другие российские вузы.

Учебные программы Передовой инженерной аэрокосмической школы отличает мультидисциплинарность, большое внимание будет уделено передовым технологиям, в том числе IT-технологиям и их применению в инженерном деле. Особое значение придается связи учебного процесса с реальным производством.

"Мы обязательно будем направлять наших магистрантов на стажировки для получения практических навыков - прямо в течение учебных семестров. Отобраны семь человек, которые уже в этом семестре отправятся стажироваться в высокотехнологичные компании в другие города. Кроме того, мы с первых шагов учитываем компетенции, полученные ребятами во время обучения в бакалавриате, а также их индивидуальные наклонности, научные достижения и пожелания. В соответствии с ними будем ориентировать магистрантов на участие в том или ином научно-исследовательском проекте из числа разрабатываемых в рамках научных направлений ПИАШ", - отметил Иван Ткаченко.

Не меньшее внимание уделяется повышению квалификации преподавателей Самарского университета, ведущих занятия в Передовой инженерной аэрокосмической школе, а также научных сотрудников вуза, занятых в научно-исследовательских проектах ПИАШ. Это одно из базовых требований федерального проекта.

"В этом году мы планируем повысить квалификацию 20 сотрудников. Это будут не краткосрочные стажировки, а серьезные, глубокие программы переподготовки и повышения квалификации, причем не только на базе ракетно-космического центра "Прогресс" и "ОДК - Кузнецов", которые являются нашими индустриальными партнерами, но и в других высокотехнологичных предприятиях", - подчеркнул Иван Ткаченко.

К 2030 году в рамках ПИАШ Самарского университета должно быть разработано 15 новых учебных программ. В их число предложено включить программы для специалитета, бакалавриата, магистратуры, а также для дополнительного профессионального образования (ДПО). Наличие программ ДПО даст возможность переподготовки действующих специалистов предприятий, имеющих опыт работы в реальном производстве. Всего же к этому сроку ПИАШ должна подготовить 1500 выпускников, трудоустроенных на предприятия аэрокосмической отрасли.