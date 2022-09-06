Самарский университет им. Королева начинает обучение магистрантов по программам Передовой инженерной аэрокосмической школы

В Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П.Королева заработала Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ) "Интегрированные технологии в создании авиационной и космической техники". Завершен конкурсный отбор студентов, его прошли 26 первокурсников магистратуры. Будущих инженеров новой формации ждут специально разработанные учебные программы.
В число 30 университетов - участников федерального проекта "Передовые инженерные школы" - Самарский университет имени Королева вошел в июне 2022 года. С началом нового учебного года начинается практическая реализация этого проекта. Директором Передовой инженерной аэрокосмической школы стал Иван Ткаченко, исполнительный директор Института авиационной и ракетно-космической техники. В ближайшее время будет сформирован научно-технический совет ПИАШ и назначен ее научный руководитель.
Сейчас в магистратуре стартует подготовка инженеров по двум специальностям: "Автоматизация и инновации в проектировании и производстве авиационной техники" (направление "Авиастроение") и "Искусственный интеллект и большие данные в двигателестроении" (направление "Двигатели летательных аппаратов").
Магистрантов отобрали на конкурсной основе. В составе конкурсной комиссии - проректоры университета, ведущие преподаватели трех институтов, на базе которых развернута ПИАШ (Авиационной и ракетно-космической техники, Двигателей и энергетических установок и Информатики и кибернетики), а также представители ракетно-космического центра "Прогресс" и ПАО "ОДК-Кузнецов" - индустриальных партнеров Самарского университета по проекту Передовой инженерной аэрокосмической школы.
"Конкурсный отбор прошли 26 магистрантов, в том числе 14 - на направление "Авиастроение", 12 - на направление "Двигатели летательных аппаратов". Одновременно мы запустили конкурсные процедуры и для преподавателей, которые будут готовить инженеров новой формации. Учебные планы подготовлены, утверждены, и сейчас завершается их согласование с нашими индустриальными партнерами, участвующими в этом проекте", - сообщил Иван Ткаченко.
В числе студентов, поступивших в магистратуру ПИАШ, - не только бакалавры, закончившие Самарский университет имени Королева, но и выпускники бакалавриатов других вузов. Таким образом, этот проект способствует развитию академической мобильности, что в конечном итоге поможет распространению опыта ПИАШ на другие российские вузы.
Учебные программы Передовой инженерной аэрокосмической школы отличает мультидисциплинарность, большое внимание будет уделено передовым технологиям, в том числе IT-технологиям и их применению в инженерном деле. Особое значение придается связи учебного процесса с реальным производством.
"Мы обязательно будем направлять наших магистрантов на стажировки для получения практических навыков - прямо в течение учебных семестров. Отобраны семь человек, которые уже в этом семестре отправятся стажироваться в высокотехнологичные компании в другие города. Кроме того, мы с первых шагов учитываем компетенции, полученные ребятами во время обучения в бакалавриате, а также их индивидуальные наклонности, научные достижения и пожелания. В соответствии с ними будем ориентировать магистрантов на участие в том или ином научно-исследовательском проекте из числа разрабатываемых в рамках научных направлений ПИАШ", - отметил Иван Ткаченко.
Не меньшее внимание уделяется повышению квалификации преподавателей Самарского университета, ведущих занятия в Передовой инженерной аэрокосмической школе, а также научных сотрудников вуза, занятых в научно-исследовательских проектах ПИАШ. Это одно из базовых требований федерального проекта.
"В этом году мы планируем повысить квалификацию 20 сотрудников. Это будут не краткосрочные стажировки, а серьезные, глубокие программы переподготовки и повышения квалификации, причем не только на базе ракетно-космического центра "Прогресс" и "ОДК - Кузнецов", которые являются нашими индустриальными партнерами, но и в других высокотехнологичных предприятиях", - подчеркнул Иван Ткаченко.
К 2030 году в рамках ПИАШ Самарского университета должно быть разработано 15 новых учебных программ. В их число предложено включить программы для специалитета, бакалавриата, магистратуры, а также для дополнительного профессионального образования (ДПО). Наличие программ ДПО даст возможность переподготовки действующих специалистов предприятий, имеющих опыт работы в реальном производстве. Всего же к этому сроку ПИАШ должна подготовить 1500 выпускников, трудоустроенных на предприятия аэрокосмической отрасли.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.