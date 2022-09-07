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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Современная техника помогла самарским аграриям собрать рекордный урожай

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области на четверть обновился парк основных видов сельскохозяйственной техники за последние пять лет. Только за первое полугодие 2022 года сельхозтоваропроизводителями приобретено более 330 тракторов, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и другой техники на сумму более 5,2 млрд рублей.

Современная энергонасыщенная техника служит одним из слагаемых богатого урожая. Своевременная модернизация машинно-тракторного парка влияет на оперативность и качество проведения всего комплекса сезонных полевых работ, будь то посевная или уборочная.

Уборочная кампания-2022 еще продолжается, но аграриями уже собрано 3,2 млн т зерновых и зернобобовых культур. Это абсолютный рекорд по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур в Самарской области. Накануне глава региона Дмитрий Азаров в рамках оперативного совещания поблагодарил сельхозпроизводителей за выдающийся результат и подчеркнул важность технической и технологической модернизации АПК в его достижении.

"Созданный мощнейший запас по технике, которая у нас обновляется каждый год ускоренными темпами, позволил нам в короткие агрономические сроки, когда только стало возможно, провести посевные работы и в такие же короткие сроки убирать урожай, - отметил губернатор. - Если бы мы каждый год опережающими темпами не обновляли и не увеличивали парк, не трудились бы каждый день фактически над тем, чтобы техника вся была исправна, этого бы не случилось. Этому способствовала огромная работа, которая проводится на протяжении последних пяти лет, и она дала свои результаты".

Всего за последние пять лет сельхозтоваропроизводителями региона приобретено 2270 тракторов, 1049 зерноуборочных комбайнов, 60 кормоуборочных комбайнов. Хозяйства губернии ежегодно ведут работу в данном направлении, активно используя льготные инвестиционные кредиты и лизинг, в том числе поставку на льготных условиях через государственную лизинговую компанию "Росагролизинг".

За счет средств регионального бюджета предоставляются субсидии товаропроизводителям на компенсацию до 50% стоимости приобретаемой сельскохозяйственной техники и оборудования.
На протяжении нескольких лет самарские аграрии в большей степени отдают предпочтение российским и белорусским маркам. В настоящее время около 50% тракторов, работающих на полях губернии, произведены в Беларуси.

В рамках агропромышленной выставки "АгроВолга", прошедшей в июле в Татарстане, между правительством Самарской области и руководством МТЗ было подписано соглашение о сотрудничестве. Подписание соглашения стало продолжением договорённостей, достигнутых в ходе рабочего визита губернатора Дмитрия Азарова и делегации Самарской области в Республику Беларусь.

Целью визита, который состоялся в конце июня, стали укрепление партнерства и анализ новых направлений сотрудничества в различных отраслях экономики. Одна из самых результативных встреч прошла на Минском тракторном заводе. Стороны договорились о сотрудничестве по целому ряду направлений, в том числе о расширении сервисного и ремонтного обслуживания техники МТЗ, а также о запуске совместных проектов по подготовке кадров.

Генеральный директор ООО "Степные просторы" Большеглушицкого района Николай Золотов уверен, что современная техника и соблюдение аграрных технологий помогают добиваться хороших результатов.

"После уборки первым делом мы разбрасываем на стерню минеральные азотные удобрения - до двух центнеров на гектар. После чего стерня дисковой бороной измельчается и остается в верхнем слое почвы. Затем проводим глубокое рыхление чизельными плугами с внесением уже азота, фосфора, калия в количестве 1 центнера на гектар. Весной проводим предпосевную культивацию. Сеем культуры с азотно-фосфорными удобрениями, которые кладутся в рядок непосредственно к семени и служат стартовым заделом для семян. А уже потом ведем борьбу с сорняками, вредителями, причем не один, а два-три раза за сезон. Также два-три раза в течение вегетационного периода проводим листовые подкормки. Такая система при поддержке государства и дает результат, который мы видим", - говорит руководитель сельхозпредприятия.

"С ранней весны и до поздней осени сельчане напряженно работают. Мы, механизаторы, к примеру, точно знаем, что зернышко бросить в землю недолго - важно, в какую почву оно попадет и как ему помочь расти. Глаз у нас наметан - знаем, как правильно произвести вспашку, ухаживать за посевами, бороться с сорняками и вредителями. Конечный результат виден осенью, в пору уборки сельскохозяйственных культур. Это самая ответственная и горячая пора - днем и ночью в поле. Стараемся собрать каждый колосок. Но радость переполняет, когда золотой поток зерна начинает литься из бункера комбайна!" - поделился эмоциями механизатор СХП "Алексеевское" Шенталинского района Сергей Смольков.

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