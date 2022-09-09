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Литература Культура

Организаторы фестиваля "Время читать" рассказали об интересных событиях

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 сентября, в СОУНБ организаторы книжного фестиваля "Время читать. Открытый космос" обсудили подробности праздника.

В обсуждении участвовали министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, директор СОУНБ Светлана Пряникова, программный директор фестиваля Софья Сыромятникова, писатели Олег Рой и Роман Злотников.

Гостей фестиваля ждут интересные события:

1. Выступление фронтмена группы "АукцЫон" Олега Гаркуши, саксофониста, композитора Сергея Летова. Они выступят 11 сентября, в 19:00, на площадке перед библиотекой. 10 сентября, в 19:00, можно будет послушать и посетить мастер-класс композитора, руководителя Школы терменвокса в России Петра Термена. Это его прадед — Лев Сергеевич Термен изобрел удивительный инструмент и стал отцом электронной музыки. Ценителей ритмов галактики заинтересуют уроки Школы летающих тарелок (студии по игре на Хэндпане и RAV Vast Лидии Жуковой-Игольниковой).

2. 10 сентября, в 16:00, в галерее "Новое пространство" и 11 сентября, в 14:00, на Детской космической площадке "К ПОЛЕТУ ГОТОВ!" (сквер перед библиотекой) состоится вкстреча с писателем Олегом Роем.

3. Самарцы увидят рядом с библиотекой (ул. Осипенко) всеобщий вернисаж "Новое пространство — открытый Космос". Там представят пять творческих направлений: "Игра в классики". Кураторы — Анна Александрова и Надежда Нагнибеда; "Своя игра". Куратор — Алевтина Тяпина; "Вне игры". Куратор — Фрол Веселый; "Учёба и игра". Кураторы — Алексей Давыдов и Галина Мисюк; "Игра в бисер". Куратор — Алена Самарцева.

4. 11 сентября, в 12:00, в галерее "Новое пространство" "Реальные космические истории" расскажет космонавт Валерий Токарев, который бывал не только на орбите, но и выходил в открытый космос. Там же в 13:30 "Как стать космонавтом?" пояснит  генеральный директор "Спортивного клуба Федерального космического агентства Роскосмос" Юрий Лекомцев.

5. Литературный агент, составитель ежегодных фантастических сборников ("Дозоры") Андрей Синицын 11 сентября, в 17:00, на площадке ЛАБОРАТОРИЯ КОНКУРСОВ ФАНТАСТИКИ (библиотека, буфет, 2й этаж) проведет круглый стол "Сборники космической фантастики: Вчера, Сегодня, Завтра" для тех, кто мечтает о карьере писателя-фантаста. Также в 18:00 пройдет будет мастер-класс от писателя Дмитрия Казакова "Как сочинить фантастический роман за 60 минут".

6. Творческая встреча с Шамилем Идиатуллиным и презентация его новой книги "Возвращение "Пионера" будет 11 сентября, в 14:00. А через час посетить мастер-класс писателя Михаила Форрейтера "Космос для подростков: приключения или наука?" на площадке КОСМИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА (библиотека, отдел искусств, 2 этаж). Кроме того, в 17:00 там состоится встреча с писателями Романом Злотниковым и Ольгой Пашниной "Фантастика космоса: женский и мужской взгляд". Стендап-лекция про историю космической фантастики от писателя-фантаста и музыканта Евгения Харитонова и творческая встреча с Вадимом Пановым, он устроит презентацию серии книг "Чужие игры".

В центре праздника — книжная ярмарка. 20 ведущих издательств страны познакомят с самыми свежими книжными новинками, книги можно будет купить без наценки. Также состоятся 50 творческих встреч и лекций, 10 различных выставок и более 30 активностей для маленьких мечтателей о звездах.

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