В Самарской области второй месяц фиксируется отрицательная инфляция

Инфляция в Самарской области в августе 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем составила -0,36%, сообщает Самарастат.
Цены на продовольственные товары снизились на 1,04%, на непродовольственные товары – на 0,01%. Услуги подорожали на 0,07%.
Инфляция с начала года составила 11,14%. В прошлом году за этот же период – 5%.
Напомним, в июле также фиксировалась отрицательная инфляция в -0,17%.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?