В Самарской области второй месяц фиксируется отрицательная инфляция

Инфляция в Самарской области в августе 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем составила -0,36%, сообщает Самарастат.

Цены на продовольственные товары снизились на 1,04%, на непродовольственные товары – на 0,01%. Услуги подорожали на 0,07%.

Инфляция с начала года составила 11,14%. В прошлом году за этот же период – 5%.

Напомним, в июле также фиксировалась отрицательная инфляция в -0,17%.