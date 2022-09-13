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Экономика и бизнес

В Самарской области второй месяц фиксируется отрицательная инфляция

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инфляция в Самарской области в августе 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем составила -0,36%, сообщает Самарастат.

Цены на продовольственные товары снизились на 1,04%, на непродовольственные товары – на 0,01%. Услуги подорожали на 0,07%.

Инфляция с начала года составила 11,14%. В прошлом году за этот же период – 5%. 

Напомним, в июле также фиксировалась отрицательная инфляция в -0,17%.

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