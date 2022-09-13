Книжный фестиваль "Время читать. Открытый космос" посетило более 12 тыс. человек

В минувшие выходные в Самарской областной универсальной научной библиотеке и уличном пространстве вокруг состоялся межрегиональный книжный фестиваль "Время читать: открытый космос".

Традиционно фестиваль объединил читателей и писателей, библиотечное сообщество нашей губернии, а также издателей, литературоведов и художников вокруг новых прекрасных книг. Грандиозное интеллектуальное событие стало площадкой для всеобъемлющего диалога. В 2022 г. тема фестиваля — "Открытый космос", многие века будораживший воображение человечества. Космонавты, историки, популяризаторы науки и философы с разных сторон рассмотрели тему: как символы мироустройства, безграничности человеческих возможностей, показатель развития, мощи и благополучия государства — всего не перечислить.

Фестиваль "Время читать: открытый космос" проводился при поддержке правительства Самарской области.

Организаторами выступили: Самарская областная универсальная научная библиотека, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева, АНО спортивный клуб "Роскосмос", крупнейшие российские издательства, библиотеки и общественные организации.

Один из гостей фестиваля — космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина; российский полковник ВВС, Герой России Валерий Токарев сотни часов провел на орбите, выходил в открытый космос.

"Когда долго находишься в космосе, понимаешь, что границ на земном шаре нет, это общее пространство. Человек ментально перестраивается, понимает, что, на самом деле, Земля маленькая и хрупкая. Месяц за месяцем мы наблюдаем, витки вокруг Земли и уже без подсказки компьютерной навигационной системы отличаем, где Атлантика, где Ла-Манш… вплоть до того, где и какая железная дорога, достаточно хорошо видно с орбиты при отсутствии облачности даже невооруженным взглядом", — рассказывал Валерий Токарев на встрече в областной библиотеке.

На фестивальных встречах в областной библиотеке, стало ясно, как сегодня можно стать космонавтом. Для этого нужно быть в хорошей спортивной форме, психологически устойчивым и иметь желание. Учатся, как в обычной магистратуре 2,5 года.

В свою очередь, в разговоре с участниками секции "Практики космоса" генеральный директор АНО "Спортклуб Роскосмос" Юрий Лекомцев рассказал о спартакиадах, которые они устраивают в различных областях нашей страны.

На книжный фестиваль в наш город съехалось 40 писателей, главная роль досталась фантастике.

"Я сам из Владикавказа, он на 400 лет младше Самары. У нас, конечно, есть такие красивые улицы, но здесь у вас их — огромное множество — говорит писатель-фантаст и филолог Эльберд Гаглоев. — Спасибо вам большущее за встречу с таким городом!" Представляя свои книги, писатель подчеркнул: "Это сказки для повзрослевших мальчиков, которые застряли в высоких кабинетах. В книгах есть все, о чем они мечтают, есть путешествия, скачки, драки, загулы и разгулы. Но всякое произведение — оно философское. Я бы сказал, это некоторый философский концепт, завернутый в приключение"

Много круглых столов, встреч и дискуссий за фестивальные дни провели писатели "Русского литературного общества": Александр Чистяков, поэт, писатель председатель общества, Николай Лобанов, Александр Козлов, Юлия Каштанова, Елена Лобанова-Смоленская, Эльберд Гаглоев. К ним присоединялся автор научно-фантастических романов Роман Злотников и поэт, писатель, редактор "Литературной газеты" Максим Замшев.

Авторы рассказывали о своих недавно вышедших новинках, обсуждали, как важен сейчас для читателей принципиально новый, романтичный и, конечно, положительный герой. В то же время абсолютно положительным и интересным людям быть невозможно, поэтому писателю важно быть еще и психологом, чтобы создать достоверно характер этого героя, и — самое главное — нужна принципиально новая модель мира.

Большой интерес вызвали творческие встречи с писателем Олегом Роем. На площадке областной детской библиотеки он рассказывал о героях для самых маленьких читателей и зрителей, а взрослым много говорил о том, что детей надо воспитывать на своих сказках и родной эстетике.

На этой же площадке писательница Виктория Ледерман беседовала с юными слушателями, они бойко задавали вполне серьезные вопросы. Писатель рассказала, что сюжет ее книги "Первокурсница" разворачивается на улицах Самары. В основе произведения ее студенческий опыт в нашем педагогическом университете, где она получала профессию лингвиста и учителя французского.

На площадке областной библиотеки для молодежи со своими читателями встретился фантаст, который живет в Самарской области, Александр Позин. Он рассказал, что в прошлом — офицер советской армии и учитель истории, а сейчас представил свою серию "Меч Тамерлана" и другие книги.

Много внимания было уделено поэзии. Со своими стихами гостей фестиваля знакомили поэты Максим Замшев, Анна Долгарева, Анна Ревякина и Александр Пелевин.

Одной из идей писателей и популяризаторов науки стало создание книги (не фантастической, а вполне реалистической), в которой главный герой — не сотрудник офиса, а космонавт. У нас достаточно реальных людей, которые могли бы стать прототипами.

Для тех, кто сам хочет попробовать себя как писатель фантаст работала площадка: Лаборатория конкурсов фантастики. Писатель Роман Злотников рассказал о премии "Настоящий писатель". Топ-10 начинающих авторов, которым по возрасту может быть и более 50-ти лет, приезжают со всей страны в Москву, общаются с состоявшимися фантастами, их рассказы публикуются в сборнике "Новая фантастика". А победитель у этой премии — один, он приобретает к резюме статус обладателя премии "Настоящий писатель".

Комьюнити-менеджер ЛитРес Полина Воронина говорит, что редко можно угадать, кто из авторов станет победителем литературных премий, а чье творчество продолжит интересовать читателей даже через десятилетия. Она рассказала начинающим, что не стоит экономить на услугах корректора и дизайнера обложки, а самыми интересными и захватывающими цитатами надо делиться в своих соцсетях, отсылающим к текстам.

На масштабном двухдневном празднике в областной библиотеке было более 50 интеллектуальных лекций и мастер-классов, множество игр и квестов, активностей для детей, грандиозный вернисаж самарских художников, пишущих космос, и многое другое. Завершил большой фестиваль литературы и космоса концерт Олега Гаркуши и Сергея Летова.

Полина Каменскова, гость фестиваля: "Мне очень понравилась книжная ярмарка. И еще я рада, что успела зайти на лекцию к своему преподавателю и побывала на встрече с писателем Вадимом Пановым. Побольше бы таких интересных и полезных событий".

Ксения Сережкина, гость фестиваля: "Мы даже не успели побывать на всех площадках книжного фестиваля. Их много! Огромная благодарность организаторам за возможность войти в орбиту таких умных, исключительно работоспособных, талантливых людей!"

Татьяна Илюшкина, гость фестиваля: "Большое спасибо всем организаторам! На наших глазах областная библиотека превращается в общественно-культурное пространство, привлекая все больше жителей нашего города интересным, к интеллектуальным событиям, встречам с писателями и познавательным лекциям".

Директор Самарской областной универсальной научной библиотеки Светлана Пряникова: "Время читать: открытый космос" — это новый формат книжного события, соединяющий традицию и новаторство. В этом году фестиваль проходил два дня и его посетило более 12 тысяч человек. Думаю, мнение о том, что люди не читают все-таки ошибочно. Мы своими глазами видели, какое количество людей посетило ярмарку и фестиваль. Даже нам, сотрудникам библиотеки, не хватило тех книг, которые мы бы хотели купить.

Этот масштабный книжный фестиваль — результат усилий большого количества людей: и сотрудников нашей библиотеки, и всех областных, а также муниципальных библиотек, и представителей космической промышленности, и литераторов, и крупнейших российских издательств. Я благодарю всех, кто причастен к организации и проведения этого события".