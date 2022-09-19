В СамГМУ прошло заседание "Клуба экспортеров"

16 сентября "Клуб экспортеров" Самарской области на площадке Института инновационного развития СамГМУ провел заседание на тему "Экспорт медицинских услуг, изделий и техники из Самарской области, участие в государственных закупках иностранных государств".

Модератором мероприятия выступил председатель "Клуба экспортеров" Самарской области Дмитрий Хилов. Почетным гостем заседания стал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор ФС СФ РФ от Самарской области Фарит Мухаметшин.

В приветственном слове Фарит Мубаракшевич отметил важность работы в развитии международной повестки бизнес-объединений "Клуб экспортеров" Самарской области, "Деловой России", Торгово-промышленной палаты и др., которые действуют проактивно, в тесной связке с органами региональной власти и профильными комитетами Совета Федерации ФС РФ, развивают экспортный потенциал предприятий Самарской области.

"Развитие организации услуг отраслей социальной сферы в регионах России, в том числе в отрасли здравоохранения, является одним из основных стратегических направлений пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Сегодня по итогам мероприятия сформулируем основные для нас задачи по развитию направления экспорта медицинских изделий и услуг региона в новых условиях международных ограничений и возможностей", - сказал Фарит Мухаметшин.

"Результатом нашей работы сегодня станет выработка позиций и рекомендаций для увеличения экспорта в медицинской сфере, которые будут закреплены в протокольном решении мероприятия и будут направлены в адрес заинтересованных лиц, в том числе правительства Самарской области и Совета Федерации", - отметил по итогам встречи Дмитрий Хилов.

Директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин рассказал о продуктах университета, которые уже сейчас пользуются спросом в России и других странах. Это система хирургической навигации "Автоплан", интерактивный анатомический стол "Пирогов", тренажеры для реабилитации на основе технологий виртуальной реальности, система телемедицинского мониторинга.

"В настоящее время мы продолжаем пересматривать программу по плану нашей экспортной активности с учетом текущей геополитической ситуации, - говорит Сергей Чаплыгин. - Мы видим, что наше оборудование уже востребовано в странах ближнего зарубежья, и поэтому поставили задачей отработку механизмов активной поставки в эти страны. В их числе - Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Казахстан".