Дачные маршруты в Самаре с 1 октября будут работать только по выходным

С 1 октября перевозки по дачным маршрутам в Самаре выполняются только по субботам и воскресеньям. По пятницам они не осуществляются.

В Самаре действуют 29 дачных маршрутов. Стоимость проезда сохранена на уровне 2019 года. У граждан имеется право льготного проезда: с использованием льготных транспортных карт - садово-дачной карты, социальной карты, карты школьника. Возможен проезд и без льгот за наличную и безналичную оплату.

С сентября, в соответствии с утвержденным расписанием, в связи с уменьшением светового дня автобусы в направлении "из города" отправляются на час позже, а последние рейсы от дачных массивов выполняются на час раньше. Данное расписание будет действовать до конца текущего сезона дачных перевозок.

Организованные перевозки завершатся 31 октября.