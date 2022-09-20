Минстрой просит запретить привлечение дольщиков на самарский ЖК "Космолет"

Министерство строительства Самарской области хочет запретить застройщику ООО "Кольцо" до конца 2022 г. привлекать средства дольщиков на строительство ЖК "Космолет" на ул. Антонова-Овсеенко. Соответствующий иск рассматривается в арбитражном суде.

Первое заседание, на котором начнется рассмотрение дела по существу, назначено на 11 октября. При этом еще 22 августа судом было рассмотрено заявление минстроя о введении обеспечительных мер до рассмотрения иска. Ведомство просило наложить запрет на регистрацию договоров долевого участия.

Мотивируя необходимость введения обеспечительных мер, чиновники высказывали опасение, что за время рассмотрения иска застройщик распродаст дольщикам все помещения, что приведет к "увеличению количества лиц, перед которыми ООО "Кольцо" не будут исполнены обязательства по договорам долевого участия в строительстве".

Арбитражный суд однако в обеспечительных мерах отказал, посчитав, что они нарушат права компании.

Напомним, ООО "Кольцо" с 2012 г. занималось достройкой одноименного жилого комплекса на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. Объект, привлечением дольщиков на который занималось ЗАО "Волга-Энергоресурс", строился с 2001 года. Впоследствии компания обанкротилась, оставив около 500 обманутых дольщиков.

Недострой несколько раз менял собственников. В 2012 г. сообщалось, что инвестором проблемного объекта выступит ООО "Аквапорт" Валентина Курчаткина. Для возведения ЖК была создана компания "Кольцо" Игоря Дюкова. И Курчаткин и Дюков в ряде проектов выступали партнерами крупного самарского бизнесмена и депутата губдумы Вячеслава Малеева.

В итоге недостроенные дома были сданы в 2015-2016 годах.

Параллельно "Кольцо" вело проектные работы для возобновления строительства второй очереди объекта — трех 32-этажных секций, которые впоследствии и стали позиционироваться как ЖК "Космолет".

В 2016 г. Игорь Дюков продал ООО "Кольцо" Михаилу Жукову. Последний известен по проектам ЖК "Унисон", ЖК "Орбита" и по достройке ЖК "Ильинская плаза". Также его компании выступали генподрядчиками на других объектах - в частности, ЖК "Арго" и ЖК "Олимпия парк", аффилированных бывшему первому заместителю главы Самары (2006-2010 гг.) Сергею Арсентьеву.

Строительство ЖК "Космолет" началось во второй половине 2018 года. Общая площадь трех секций должна составить около 70 тыс. кв. м, жилая - около 50 тыс. кв. м (879 квартир). Первоначально разрешение на строительство выдавалось до 30 октября 2021 года. Однако застройщик столкнулся с финансовыми проблемами.

По данным портала наш.дом.рф, "Кольцо" продало 784 квартиры (89%), собрав более 2 млрд рублей. При этом текущая стадия готовности на июнь 2022 г. составляла 38%, следует из ответа самарского минстроя, опубликованного в блоге журналиста Владимира Спирягина. Из документа также следует, что объект оценивается как рисковый и его будущее обсуждается с Фондом развития территорий. При этом застройщику ставилась задача до конца июня увеличить темпы строительства, в противном случае могло быть принято решение "о способе восстановления прав граждан с применением механизмов ППК "Фонд развития территорий".

28 июня стройплощадку посетил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Сообщалось, что на совещании с его участием обсуждалось ускорение строительства. "Предстоит выполнить еще очень большой объем работ, необходимо форсировать строительство, наращивать темпы в разы, привлекать дополнительные трудовые ресурсы", — отметил Виктор Кудряшов.

Также отмечалось, что помощь в дальнейшей реализации проекта намерен оказать привлеченный инвестор, а застройщик планирует использовать значительные кредитные средства. "Это позволит ускорить строительство и ввести объект в эксплуатацию в срок", - отмечалось в пресс-релизе по итогам мероприятия. При этом в качестве нового срока сдачи объекта указывался уже четвертый квартал 2023 года.