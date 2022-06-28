Виктор Кудряшов посетил жилой комплекс "Космолет" в Самаре

Во вторник, 28 июня, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил жилой комплекс "Космолет" на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко областного центра. Вместе с министром строительства Николаем Плаксиным и советником губернатора Светланой Дроздовой он оценил ход работ и обсудил с застройщиком исполнение графика строительства.
Вопросы долевого строительства — в зоне пристального внимания губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона. Руководство Самарской области активно занимается восстановлением прав граждан — участников долевого строительства.
В минувшем году благодаря системной работе областных властей удалось исключить из единого государственного реестра проблемных объектов 14 единиц, при плане — девять. В этом году правительство Самарской области берет на себя обязательства исключить из ЕГРПО 25 объектов, что также значительно выше запланированного.
Важная задача — не допустить включения в госреестр новых зданий. Поэтому наиболее масштабные и сложные в реализации проекты — на особом контроле властей. ЖК "Космолет" — один из таких проектов. Ранее он имел статус проблемного объекта, новый застройщик взял на себя обязательства завершить работы. Темпы строительства нарастили, но для того, чтобы ввести комплекс в эксплуатацию, необходимо приложить еще значительные усилия.
ЖК "Космолет" состоит из трех секций по 32 этажа каждая, общая площадь жилья после ввода зданий в эксплуатацию составит порядка 70 тыс. кв. м. Планируемый застройщиком срок завершения работ — четвертый квартал 2023 года.
В настоящее время возведены 10 этажей первой, 8 — второй и 7 — третьей секции. На совещании, которое прошло непосредственно на объекте, обсудили, как ускорить процесс строительства. "Сейчас мы вышли на темпы строительства по два с половиной этажа в месяц", — сообщил представитель застройщика.
"Предстоит выполнить еще очень большой объем работ, необходимо форсировать строительство, наращивать темпы в разы, привлекать дополнительные трудовые ресурсы", — отметил Виктор Кудряшов.
Как стало известно в ходе совещания, помощь в дальнейшей реализации проекта намерен оказать привлеченный инвестор. Кроме того, застройщик планирует использовать значительные кредитные средства. Это позволит ускорить строительство и ввести объект в эксплуатацию в срок.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.