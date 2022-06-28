Виктор Кудряшов посетил жилой комплекс "Космолет" в Самаре

Во вторник, 28 июня, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил жилой комплекс "Космолет" на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко областного центра. Вместе с министром строительства Николаем Плаксиным и советником губернатора Светланой Дроздовой он оценил ход работ и обсудил с застройщиком исполнение графика строительства.

Вопросы долевого строительства — в зоне пристального внимания губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона. Руководство Самарской области активно занимается восстановлением прав граждан — участников долевого строительства.

В минувшем году благодаря системной работе областных властей удалось исключить из единого государственного реестра проблемных объектов 14 единиц, при плане — девять. В этом году правительство Самарской области берет на себя обязательства исключить из ЕГРПО 25 объектов, что также значительно выше запланированного.

Важная задача — не допустить включения в госреестр новых зданий. Поэтому наиболее масштабные и сложные в реализации проекты — на особом контроле властей. ЖК "Космолет" — один из таких проектов. Ранее он имел статус проблемного объекта, новый застройщик взял на себя обязательства завершить работы. Темпы строительства нарастили, но для того, чтобы ввести комплекс в эксплуатацию, необходимо приложить еще значительные усилия.

ЖК "Космолет" состоит из трех секций по 32 этажа каждая, общая площадь жилья после ввода зданий в эксплуатацию составит порядка 70 тыс. кв. м. Планируемый застройщиком срок завершения работ — четвертый квартал 2023 года.

В настоящее время возведены 10 этажей первой, 8 — второй и 7 — третьей секции. На совещании, которое прошло непосредственно на объекте, обсудили, как ускорить процесс строительства. "Сейчас мы вышли на темпы строительства по два с половиной этажа в месяц", — сообщил представитель застройщика.

"Предстоит выполнить еще очень большой объем работ, необходимо форсировать строительство, наращивать темпы в разы, привлекать дополнительные трудовые ресурсы", — отметил Виктор Кудряшов.

Как стало известно в ходе совещания, помощь в дальнейшей реализации проекта намерен оказать привлеченный инвестор. Кроме того, застройщик планирует использовать значительные кредитные средства. Это позволит ускорить строительство и ввести объект в эксплуатацию в срок.