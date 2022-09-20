Минобрнауки России перезапускает работу центров карьеры в вузах ПФО

Экспертный центр карьеры Минобрнауки России совместно с платформой "Факультетус" и СБЕР провел проектно-аналитическую сессию с целью установления контакта между университетами и работодателями, определения общих векторов для формирования конкурентоспособности экономики округа. Участниками сессии стали представители более чем 100 центров карьеры, органов власти и бизнес-сообщества ПФО.

Сегодня в Приволжском федеральном округе в 237 университетах обучается более 800 тыс. студентов. Именно они должны обеспечить реализацию стратегической цели - устойчивого улучшения качества жизни жителей ПФО - за счет повышения производительности труда и формирования конкурентоспособной экономики округа. Для построения эффективного карьерного трека студентов в вузах ПФО созданы Центры карьеры. Их взаимодействие с руководством республики и бизнесом должно способствовать достижению запланированных результатов.

Итогом проектно-аналитической сессии под руководством экспертного центра карьеры Минобрнауки стали предложения по развитию и модернизации инфраструктуры, карьерных мероприятий, цифровизации и оптимизации рабочих процессов, межрегиональному взаимодействию Центров карьеры вузов округа.

"Проектно-аналитические сессии Экспертного центра карьеры при Минобрнауки России должны не только обеспечить анализ проблем трудоустройства молодых специалистов, но и стать основой для выработки механизмов решения задач экономики конкретных регионов. Наша цель - выстроить эффективное взаимодействие студентов с будущим работодателем, помочь реализовать свой потенциал", - отметил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров.

Особенностью округа является наличие значительного производственного потенциала. Здесь сосредоточена треть инновационно активных предприятий, около половины объема российского экспорта технологий. Именно поэтому для нового импульса в развитии, особенно такого крупного и значимого региона страны, как Приволжский федеральный округ, необходимы свежие, креативные, а местами амбициозные и вызывающие решения.

Подходы к решению вопросов взаимодействия университетов, регионов и работодателей, выработанные в Казани на базе Университета Талантов, будут использованы в дальнейшей работе вузовских Центров карьеры.

На территории Самарской области также ведется работа с деловым сообществом для выстраивания взаимодействия между организациями, предприятиями и университетами. Так, в рамках содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций в регионе функционирует базовый центр содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций (БЦСТВ), ключевым функционалом которого является информационная поддержка и координация деятельности центров содействия трудоустройству выпускников в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (ЦСТВ). Всего в регионе действует 72 центра содействия трудоустройству (ЦСТВ).

При вузах функционируют центры карьеры, которые оказывают консультационные услуги и осуществляют подбор вакансий для трудоустройства. Так, например, в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П.Королева создано Управление занятости и карьеры, основные задачи которого - содействие трудоустройству выпускников университета в ведущих российских и зарубежных компаниях, создание условий для развития карьеры и развитие взаимоотношений с работодателями приоритетных отраслей производства товаров и услуг.

Ежегодно управление занятости и карьеры Самарского университета проводит несколько десятков мероприятий, направленных на содействие в трудоустройстве выпускников: дни карьеры, экскурсии на предприятия, мастер классы, лекции и т.п. Также в университете ведется целевая подготовка специалистов для 10 предприятий. В настоящее время более двухсот человек проходят обучение в университете по договорам с предприятиями ОПК.

В середине сентября 2022 года на базе Самарского государственного технического университета состоялось открытие пространства "Точка кипения". Оно станет платформой для обсуждения новых идей, поиска единомышленников и создания стартап-команд, что в конечном итоге будет способствовать реализации социальных и технологических проектов, выводу на рынок перспективных наукоемких продуктов.

В 2021 году подписано соглашение о взаимодействии министерства образования и науки Самарской области и министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в сфере содействия занятости выпускников профессиональных образовательных организаций. В рамках данного соглашения ведется работа по организации взаимодействия Центров содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) с центрами занятости населения. В результате обеспечен 100% охват ЦСТВ соглашениями о взаимодействии с органами службы занятости населения.

В целях содействия трудоустройству выпускников 2020-2021 гг. проведены мероприятия с использованием автоматизированной информационной системы (АИС) "Трудовые ресурсы. Самарская область". Выпускники ознакомлены с возможностями занятости (трудоустройство, дополнительное профессиональное образование, открытие собственного дела, самозанятость) в Самарской области через моделирование карьерных треков в АИС "Трудовые ресурсы. Самарская область". Отдельно организована точечная работа с выпускниками, находящимися под риском незанятости.

В автоматизированной системе Самарской области сформирована база актуальных кадровых потребностей предприятий с использованием нескольких источников: портал "Работа в России", данные Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и вакансии от прямых работодателей. В настоящее время в системе АИС "Трудовые ресурсы. Самарская область" доступно более 11000 актуальных вакансий.

Экспертный центр карьеры ведет свою работу с апреля 2022 года по двум основным направлениям - аналитическому и проектному. Основной проектной задачей выступает акселерационная программа, в рамках которой проводятся обучение и работа по трансформации центров карьеры для более качественной помощи студентам при определении их карьерных траекторий.