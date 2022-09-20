Минобрнауки России перезапускает работу центров карьеры в вузах ПФО

Экспертный центр карьеры Минобрнауки России совместно с платформой "Факультетус" и СБЕР провел проектно-аналитическую сессию с целью установления контакта между университетами и работодателями, определения общих векторов для формирования конкурентоспособности экономики округа. Участниками сессии стали представители более чем 100 центров карьеры, органов власти и бизнес-сообщества ПФО.
Сегодня в Приволжском федеральном округе в 237 университетах обучается более 800 тыс. студентов. Именно они должны обеспечить реализацию стратегической цели - устойчивого улучшения качества жизни жителей ПФО - за счет повышения производительности труда и формирования конкурентоспособной экономики округа. Для построения эффективного карьерного трека студентов в вузах ПФО созданы Центры карьеры. Их взаимодействие с руководством республики и бизнесом должно способствовать достижению запланированных результатов.
Итогом проектно-аналитической сессии под руководством экспертного центра карьеры Минобрнауки стали предложения по развитию и модернизации инфраструктуры, карьерных мероприятий, цифровизации и оптимизации рабочих процессов, межрегиональному взаимодействию Центров карьеры вузов округа.
"Проектно-аналитические сессии Экспертного центра карьеры при Минобрнауки России должны не только обеспечить анализ проблем трудоустройства молодых специалистов, но и стать основой для выработки механизмов решения задач экономики конкретных регионов. Наша цель - выстроить эффективное взаимодействие студентов с будущим работодателем, помочь реализовать свой потенциал", - отметил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров.
Особенностью округа является наличие значительного производственного потенциала. Здесь сосредоточена треть инновационно активных предприятий, около половины объема российского экспорта технологий. Именно поэтому для нового импульса в развитии, особенно такого крупного и значимого региона страны, как Приволжский федеральный округ, необходимы свежие, креативные, а местами амбициозные и вызывающие решения.
Подходы к решению вопросов взаимодействия университетов, регионов и работодателей, выработанные в Казани на базе Университета Талантов, будут использованы в дальнейшей работе вузовских Центров карьеры.
На территории Самарской области также ведется работа с деловым сообществом для выстраивания взаимодействия между организациями, предприятиями и университетами. Так, в рамках содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций в регионе функционирует базовый центр содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций (БЦСТВ), ключевым функционалом которого является информационная поддержка и координация деятельности центров содействия трудоустройству выпускников в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (ЦСТВ). Всего в регионе действует 72 центра содействия трудоустройству (ЦСТВ).
При вузах функционируют центры карьеры, которые оказывают консультационные услуги и осуществляют подбор вакансий для трудоустройства. Так, например, в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П.Королева создано Управление занятости и карьеры, основные задачи которого - содействие трудоустройству выпускников университета в ведущих российских и зарубежных компаниях, создание условий для развития карьеры и развитие взаимоотношений с работодателями приоритетных отраслей производства товаров и услуг.
Ежегодно управление занятости и карьеры Самарского университета проводит несколько десятков мероприятий, направленных на содействие в трудоустройстве выпускников: дни карьеры, экскурсии на предприятия, мастер классы, лекции и т.п. Также в университете ведется целевая подготовка специалистов для 10 предприятий. В настоящее время более двухсот человек проходят обучение в университете по договорам с предприятиями ОПК.
В середине сентября 2022 года на базе Самарского государственного технического университета состоялось открытие пространства "Точка кипения". Оно станет платформой для обсуждения новых идей, поиска единомышленников и создания стартап-команд, что в конечном итоге будет способствовать реализации социальных и технологических проектов, выводу на рынок перспективных наукоемких продуктов.
В 2021 году подписано соглашение о взаимодействии министерства образования и науки Самарской области и министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в сфере содействия занятости выпускников профессиональных образовательных организаций. В рамках данного соглашения ведется работа по организации взаимодействия Центров содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) с центрами занятости населения. В результате обеспечен 100% охват ЦСТВ соглашениями о взаимодействии с органами службы занятости населения.
В целях содействия трудоустройству выпускников 2020-2021 гг. проведены мероприятия с использованием автоматизированной информационной системы (АИС) "Трудовые ресурсы. Самарская область". Выпускники ознакомлены с возможностями занятости (трудоустройство, дополнительное профессиональное образование, открытие собственного дела, самозанятость) в Самарской области через моделирование карьерных треков в АИС "Трудовые ресурсы. Самарская область". Отдельно организована точечная работа с выпускниками, находящимися под риском незанятости.
В автоматизированной системе Самарской области сформирована база актуальных кадровых потребностей предприятий с использованием нескольких источников: портал "Работа в России", данные Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и вакансии от прямых работодателей. В настоящее время в системе АИС "Трудовые ресурсы. Самарская область" доступно более 11000 актуальных вакансий.
Экспертный центр карьеры ведет свою работу с апреля 2022 года по двум основным направлениям - аналитическому и проектному. Основной проектной задачей выступает акселерационная программа, в рамках которой проводятся обучение и работа по трансформации центров карьеры для более качественной помощи студентам при определении их карьерных траекторий.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.