Ректор СамГМУ предложил поддержать развитие серийного производства инновационной медицинской продукции

В среду, 21 сентября, в Великом Новгороде состоялась встреча президента России Владимира Путина с руководителями передовых инженерных школ (ПИШ) ведущих российских вузов и их партнеров.
На встрече обсудили ключевые аспекты развития инженерного образования в России, подготовки специалистов и поддержки отечественных инженерных разработок в различных отраслях, в том числе в медицине.
Во встрече с президентом принял участие ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. Он рассказал, что в вузе уже создано собственное производство по выпуску инновационных медицинских изделий и ведется подготовка инженеров медицинского профиля. Ректор СамГМУ предложить поддержать развитие серийных производств инновационной медицинской продукции для обеспечения технологического суверенитета.
"Для нас и наших технологических партнеров технологический суверенитет — очень важный проект, над которым мы совместно работаем, — отметил Александр Колсанов. — Сейчас мы начинаем готовить выпускников — инженеров с углубленным изучением анатомии, физиологии, клинических дисциплин, командной работы, постановки задач при создании медицинских изделий и продуктов. У СамГМУ уже 20 изделий доведено до рынка, и очень важны меры поддержки по стимулированию развития серийных производств, чтобы масштабировать выпуск отечественного продукта. Проект "Передовые инжиниринговые школы" — это действительно обращение в будущее, создание новых проектов. Может быть стоит рассмотреть возможность создания пилотных площадок на базе ПИШ, где будет использоваться, апробироваться новые технологии и оборудование с дальнейшим масштабированием в массовое применение".
В ответ на предложение президент отметил, что такая возможность есть и оно безусловно будет поддержано.
Напомним, что СамГМУ выиграл конкурсный отбор российских университетов в новый федеральный проект "Передовые инженерные школы". 89 вузов из 41 региона России соревновались за право открыть у себя инженерную школу новой формации в партнерстве с высокотехнологичными российскими компаниями. Их цель — обеспечить российскую экономику перспективными квалифицированными инженерными кадрами.
В СамГМУ будет создана передовая медицинская инженерная школа, в которую планируют набирать абитуриентов с базовым инженерным образованием. Особенность школы — в глубоком изучении анатомии, физиологии и других медицинских дисциплин. Новые компетенции будут находиться на стыке информатики и вычислительной техники, приборостроения, оптических и биотехнических систем и медицины. Выпускники школы смогут работать в IT-компаниях, на предприятиях, производящих медицинскую технику, в клиниках и организациях здравоохранения, НИИ, инжиниринговых организациях и в медицинской промышленности.
Также в число 30 университетов-участников федерального проекта "Передовые инженерные школы" в июне этого года вошёл Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева. Там работает передовая инженерная аэрокосмическая школа "Интегрированные технологии в создании авиационной и космической техники". Будущих инженеров новой формации ждут специально разработанные учебные программы. Большое внимание будет уделено передовым технологиям, в том числе IT-технологиям и их применению в инженерном деле. Особое значение придается связи учебного процесса с реальным производством.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.