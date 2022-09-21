Ректор СамГМУ предложил поддержать развитие серийного производства инновационной медицинской продукции

В среду, 21 сентября, в Великом Новгороде состоялась встреча президента России Владимира Путина с руководителями передовых инженерных школ (ПИШ) ведущих российских вузов и их партнеров.

На встрече обсудили ключевые аспекты развития инженерного образования в России, подготовки специалистов и поддержки отечественных инженерных разработок в различных отраслях, в том числе в медицине.

Во встрече с президентом принял участие ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. Он рассказал, что в вузе уже создано собственное производство по выпуску инновационных медицинских изделий и ведется подготовка инженеров медицинского профиля. Ректор СамГМУ предложить поддержать развитие серийных производств инновационной медицинской продукции для обеспечения технологического суверенитета.

"Для нас и наших технологических партнеров технологический суверенитет — очень важный проект, над которым мы совместно работаем, — отметил Александр Колсанов. — Сейчас мы начинаем готовить выпускников — инженеров с углубленным изучением анатомии, физиологии, клинических дисциплин, командной работы, постановки задач при создании медицинских изделий и продуктов. У СамГМУ уже 20 изделий доведено до рынка, и очень важны меры поддержки по стимулированию развития серийных производств, чтобы масштабировать выпуск отечественного продукта. Проект "Передовые инжиниринговые школы" — это действительно обращение в будущее, создание новых проектов. Может быть стоит рассмотреть возможность создания пилотных площадок на базе ПИШ, где будет использоваться, апробироваться новые технологии и оборудование с дальнейшим масштабированием в массовое применение".

В ответ на предложение президент отметил, что такая возможность есть и оно безусловно будет поддержано.

Напомним, что СамГМУ выиграл конкурсный отбор российских университетов в новый федеральный проект "Передовые инженерные школы". 89 вузов из 41 региона России соревновались за право открыть у себя инженерную школу новой формации в партнерстве с высокотехнологичными российскими компаниями. Их цель — обеспечить российскую экономику перспективными квалифицированными инженерными кадрами.

В СамГМУ будет создана передовая медицинская инженерная школа, в которую планируют набирать абитуриентов с базовым инженерным образованием. Особенность школы — в глубоком изучении анатомии, физиологии и других медицинских дисциплин. Новые компетенции будут находиться на стыке информатики и вычислительной техники, приборостроения, оптических и биотехнических систем и медицины. Выпускники школы смогут работать в IT-компаниях, на предприятиях, производящих медицинскую технику, в клиниках и организациях здравоохранения, НИИ, инжиниринговых организациях и в медицинской промышленности.

Также в число 30 университетов-участников федерального проекта "Передовые инженерные школы" в июне этого года вошёл Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева. Там работает передовая инженерная аэрокосмическая школа "Интегрированные технологии в создании авиационной и космической техники". Будущих инженеров новой формации ждут специально разработанные учебные программы. Большое внимание будет уделено передовым технологиям, в том числе IT-технологиям и их применению в инженерном деле. Особое значение придается связи учебного процесса с реальным производством.