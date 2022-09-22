Студенты Самарского университета им. Королева разработали онлайн-сервис, который упростит и ускорит поиск работы

Студенты Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева разработали интерактивный онлайн-сервис "Соискатель", который должен упростить и ускорить процесс поиска работы и подбора сотрудников. Функционально сервис отличается от обычных сайтов с объявлениями или базами вакансий, напоминая скорее некий гибрид социальной сети и видеохостинга. Резюме и объявления предлагается размещать на сервисе в виде коротких видеороликов, а пройти собеседование с потенциальным работодателем можно будет прямо из дома. Проект победил в федеральном конкурсе "Студенческий стартап" и получил грантовую поддержку в размере 1 млн рублей.
"Идея нашего онлайн-сервиса в том, что в единой системе, напоминающей одновременно соцсеть и видеохостинг, будут объединены и те, кто ищет работу, и те, кто ищет работников. Мы поможем им найти друг друга согласно различным их пожеланиям, требованиям и множеству других условий. Соискатели работы и работодатели, зарегистрировавшись в приложении и разместив свои резюме или объявления в виде коротких видеороликов, смогут легко связаться друг с другом через этот сервис — с помощью мессенджера или в видеочате. Можно будет даже прямо из дома пройти в видеочате предварительное собеседование, не тратя время на дорогу. Мы считаем, что такой онлайн-сервис значительно упростит и ускорит процесс поиска работы и подбора сотрудников", — рассказал автор проекта, студент Института экономики и управления Самарского университета им. Королева Никита Белов.
По его словам, благодаря тому что, например, резюме соискателя будет в виде презентационного ролика, потенциальный работодатель сможет сразу увидеть и более верно оценить, подходит ему или нет кандидат на вакансию, ну, а тот, кто ищет работу, сможет увидеть в видеоролике от работодателя, как выглядит предлагаемое место работы, в чем будут заключаться должностные обязанности, какой коллектив и так далее. Даже в коротком двухминутном видеоролике можно рассказать гораздо больше, чем в обычном лаконичном объявлении на сайтах вакансий — лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.
Кроме того, программное обеспечение сервиса будет постоянно анализировать профили пользователей, сопоставляя и учитывая различные данные и признаки, например, предпочитаемую сферу деятельности, размер желаемой или предлагаемой зарплаты, возраст, предыдущий опыт работы, достижения. На основе этого анализа сервис будет рекомендовать пользователю к просмотру определенные ролики-резюме или видеообъявления о приеме на работу — наподобие того, как соцсети предлагают вам добавить в друзья тех или иных людей, или же как видеохостинг рекомендует вам посмотреть видеоролики определенной тематики или жанра в зависимости от просмотренных ранее (если была бы необходимость именовать такой сервис на иностранный манер, его, наверное, можно было бы назвать Jobtube, от английского job — работа). Разумеется, вакансии или работников можно будет искать и самостоятельно через подробный многоуровневый поиск в приложении.
Данный проект победил в этом году в федеральном конкурсе "Студенческий стартап" и получил грантовую поддержку в размере 1 млн рублей. В основной команде разработчиков проекта — три человека. В настоящее время сервис находится в стадии доработки и тестирования.
"Предварительная версия приложения для данного сервиса уже готова, она работает в тестовом режиме, но программное обеспечение нужно будет еще доработать, усовершенствовать, чтобы сервис уверенно выдерживал достаточно большой поток пользователей. Нами предусмотрена как мобильная версия, которую можно будет устанавливать на смартфоны, так и веб-приложение для ноутбуков и десктопов. Планируем, что сервис сможет открыться для всех желающих в следующем году", — отметил Никита Белов.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.