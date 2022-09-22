Самарская область стала флагманом развития агрострахования в Поволжье

Аграрии Самарской области в этом году поставили абсолютный рекорд по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. Еще до завершения уборочной кампании, к 6 сентября, они намолотили 3 млн 188 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что превзошло предыдущий рекордный результат, установленный двумя годами ранее, — 2,9 млн тонн.

Регион — в группе лидеров

Представляя эти достижения, губернатор региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что они стали результатом не только благоприятных погодных условий, но и тех решений, которые регион принял в последние годы в части мер поддержки аграриев.

Национальный союз агростраховщиков (НСА) присоединяется к этой оценке и отмечает активную работу региона по поддержке агрострахования. "В последние 3-4 года Самарская область стала одним из регионов, наиболее активно развивающих страховую защиту аграриев не только на уровне Поволжья, но и России в целом", — считает президент союза Корней Биждов.

По итогам первого полугодия 2022 года регион вошел в первую десятку субъектов РФ по размеру застрахованной площади весеннего сева и в первую пятерку по объему регионального рынка страхования сельхозрисков. Одновременно область лидирует по этим показателям на уровне Приволжского федерального округа. Практически все страхование сельхозрисков в регионе осуществляется с господдержкой.

Совместная работа

По данным НСА, всего в России в весеннюю посевную кампанию инструментами страхования на условиях господдержки воспользовались для защиты урожая аграрии в 53 регионах. Наибольшая площадь страхования отмечена в Омской области — 690,5 тыс. га, далее следуют Тамбовская область (321,0 тыс. га), Воронежская область (257,0 тыс. га), Приморский край (240,1 тыс. га), Алтайский край (190,3 тыс. га). Вслед за ними в топ-10 крупнейших регионов по площади страхования весеннего сева вошли Самарская область (179,6 тыс. га), Красноярский край (168,6 тыс. га), Республика Татарстан (129,3 тыс. га), Липецкая область (114,3 тыс. га), Забайкальский край (113,1 тыс. га).

По объему рынка страхования сельхозрисков по итогам первого полугодия традиционно первое место занимает город Москва (как регион заключения договоров), где страховая премия в сегменте превысила 1,0 млрд рублей, далее следуют Воронежская область (601,3 млн рублей), Ставропольский край (496,8 млн рублей) и Самарская область (274,4 млн рублей). Успехи Самарской области в развитии агрострахования в 2021 году были отмечены и на совещании в Совете Федерации, которое провел Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию СФ 15 июля текущего года, в работе которого приняли участие заместитель министра Минсельхоза Самарской области Рузалия Насырова, председатель аграрного Комитета СФ Алексей Майоров, президент НСА Корней Биждов (на фото).

Таким образом, Самарская область стала сегодня флагманом развития агрострахования в Приволжском федеральном округе. "Это во многом результат работы Минсельхоза области, который заблаговременно проводит анализ потребностей агросектора в страховой защите и контролирует технические вопросы заключения страховых договоров, качественно организует субсидирование страховых взносов. Сказалась и активная работа агростраховщиков по осуществлению страховых выплат. Так, в 2021 году аграрии Самарской области получили около 394 млн рублей страховых выплат за погибший урожай, притом что объем рынка агрострахования в регионе составил 337,2 млн рублей. В первом полугодии 2022 года им выплачен еще 163,5 млн рублей", — пояснил Корней Биждов.

От засухи и ЧС

Основу рынка агрострахования в регионе составляет защита рисков растениеводства. С учетом застрахованных 75,5 тыс. га озимых сельхозкультур всего под урожай 2022 года хозяйства региона приобрели страховую защиту в отношении 255,1 тыс. га посевов. Наибольшим спросом у самарских аграриев в текущем сезоне пользовалось страхование зерновых — посевы озимой и яровой пшеницы, ярового ячменя и овса были застрахованы на площади 110,8 тыс. га, а также подсолнечника на зерно — 60,1 тыс. га. Кроме того, были заключены договоры страхования в отношении зернобобовых (горох, соя и другие культуры).

Нужно отметить, что Самарская область одной из первых включилась в программу страхования урожая на случай наступления ЧС, которая введена с 2022 года. По этой программе, отличающейся пониженной стоимостью, аграриям должны возмещаться убытки в пределах прямых затрат на возделывание каждого погибшего гектара. В текущем сезоне аграрии региона застраховали по новой программе 106 тыс. га посевов.

В регионе проводится страхование сельхозживотных. С начала года животноводческие хозяйства приобрели страховую защиту для 1,5 млн голов птицы, 29 тыс. голов крупного рогатого скота, 24 тыс. свиней и 5 тыс. мелкого рогатого скота.

"Сегодня государство на федеральном уровне поставило задачу активного развития АПК в ближайшее десятилетие. Агрострахование призвано защитить основы для этого роста, и Самарская область — один из регионов, где к его организации продемонстрировано самое ответственное отношение", — отметил Корней Биждов.