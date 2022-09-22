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Первый профориентационный сериал "Билет в будущее" покажут в историческом парке "Россия - моя история"

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 сентября в 15:00 состоится премьера сериала "Билет в будущее" в Самаре в историческом парке "Россия — моя история".

Героями сериала стали представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство и многое другое. В каждой серии зритель познакомится с личной историей труда и успеха, а также сделает для себя ряд неожиданных открытий относительно привычных профессий.

В отличие от традиционных развлекательных сериалов "Билет в будущее" окажет практическую пользу молодым зрителям и поможет взглянуть на профессии глазами увлеченных и успешных людей.

Продюсером первого веб-сериала о выборе профессии стал Фонд гуманитарных проектов, оператор федеральной программы ранней профориентации школьников "Билет в будущее".

"Чтобы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить со молодежью на, пожалуй, самом популярном сегодня языке — языке сериалов. Героями первого сезона станут люди, которые смогут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей", — рассказал директор Фонда гуманитарных проектов, член Общественной палаты РФ Иван Есин.

Вход - свободный.

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