Глубинку поддержат туристы

В прошлом году государство дало старт сельскому туризму в России, закрепив это понятие на законодательном уровне. А уже в этом вступила в действие программа Минсельхоза РФ "Агротуризм", предполагающая выделение грантов фермерам и аграриям на развитие гостевой инфраструктуры. На что могут рассчитывать в рамках этой поддержки производители региона, рассказала руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Лейли Мифтахова.

— Каково участие региона в поддержке сельчан, развивающих агротуризм?

— Самарская область в эту работу активно включена — мы информируем об уже имеющихся объектах, привлекаем, в том числе СМИ, к выездам на места, выпускаем материалы на всех ресурсах и в соцсетях. К нам обращаются за консультацией те, кто хочет стать получателем гранта, и мы помогаем, чтобы исключить ошибки при оформлении заявки.

— Какие проблемы сейчас препятствуют развитию сельского туризма, на ваш взгляд?

— В каждом случае они, конечно, свои, но есть и общие. Первая — транспортно-логистическая, поскольку хозяйства, как правило, размещаются обычно за пределами сел и деревень. Во-первых, до места нужно добраться, а для этого необходима как минимум хорошая дорога. Минимизировать этот риск можно либо в рамках гранта, либо государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", в которой предусмотрено строительство дорог до объектов сельхозтоваропроизводителей. Во-вторых, будь вы организованный или индивидуальный турист, вы должны иметь возможность размещения, то есть нужна парковка. Важно еще позаботиться о том, чтобы путешественники без труда нашли пункт назначения, а это указатели, транзитные маркеры на дороге.

Помимо этого, владелец должен обеспечить гостям и нормальные санитарные, бытовые условия, начиная от благоустройства территории, подведения всех инженерных коммуникаций, приобретения микроавтобусов и заканчивая строительством гостевых домов, услугами по питанию. Дорога от Самары до Исаклинского района, например, занимает два с половиной — три часа, разумеется, за это время любой человек может проголодаться. Все эти моменты можно учесть, подавая заявку на получение гранта. Как показывает практика, решив эти вопросы на начальном этапе, сельхозпроизводители получают условия для хорошего старта этого направления.

Для наращивания потока туристов полученные гостями эмоции должны соответствовать ожиданиям. Качество предлагаемого туристического продукта в первую очередь определяет сервис. Наши рыбные хозяйства и винодельческие предприятия уже создали гостеприимные и комфортные условия, интересные экскурсионные программы. Спросом пользуются и экофермы, где развивают животноводство, а одновременно организуют пешие туры летом и катание на собачьих упряжках зимой.

— Как повлияет на потенциал отрасли сегодняшняя геополитическая обстановка, насколько вообще велико желание жителей региона открывать новые для себя места в родной области?

— Альтернатива популярным зарубежным направлениям сейчас нужна особенно. Есть, кроме того, запрос на более спокойное времяпрепровождение: отказ от гаджетов и городской суеты ради единения с природой. Ему как ничто другое отвечают именно объекты сельского туризма, хозяева которых могут предоставить отдых путешественникам и реализовать свою продукцию напрямую.

В последние годы очень большое число сельхозтоваропроизводителей начинают мыслить категориями туристов, предпочитающих прелести сельского отдыха. Потенциал для дальнейшего развития этого направления у нас огромный.

— Согласно оценкам Всемирной организации по туризму, это один из самых быстрорастущих сегментов отрасли. Можно ли делать какие-то прогнозы по темпам развития сельского туризма в Самарской области?

— Программа рассчитана на то, что, с одной стороны, ее участники смогут наращивать объемы своего производства, а с другой увеличивать сбыт — туризм в этой связи даст им возможность открыть себя для потребителей. Уже подано около 20 заявок — втрое больше, чем в первую волну. Кроме того, предприниматели стали подходить к делу более осознанно — их заявки уже на 90% соответствуют требованиям. Рассчитывать на получение гранта может только действующий сельхозтоваропроизводитель, который получает от агробизнеса свыше 70 процентов дохода. Пакет документов формируется за год-полтора до объявления результатов, и уже сейчас им необходимо иметь план развития, чтобы рассчитывать на определенную сумму, которая, напомню, составляет от трех до десяти миллионов рублей. Проекты рассчитаны на пять лет. Уверена, что направление сельского туризма будет набирать обороты, а это значит, что у нас появятся новые рабочие места и эффективная отрасль экономики.