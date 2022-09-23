Завершается прием заявок на третий сезон конкурса "Лига Лекторов" Российского общества "Знание"

25 сентября завершается прием заявок прием заявок на третий сезон Всероссийского конкурса "Лига Лекторов" Российского общества "Знание". Принять участие в конкурсе могут все, кто хочет быть просветителем, найти свою аудиторию и развивать навыки публичных выступлений.
Присоединиться к конкурсу могут граждане РФ старше 18 лет, имеющие среднее профессиональное, высшее образование и готовые делиться уникальными знаниями в своей сфере деятельности. Также могут заявить о себе участники прошлых сезонов "Лиги Лекторов", которые не вошли в число победителей.
Регистрация на третий сезон конкурса проходит на сайте Российского общества "Знание". Подать заявку можно по восьми направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ.
Напомним, по итогам прошлого сезона от Самарской области в ТОП-50 лекторов страны вошла Екатерина Снигирь, член общественного совета при Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, координатор образовательной программы "Капитаны" в Самаре, менеджер проектного управления и грантополучатель проекта "Молодежь России".
"Лига Лекторов" стремительно набирает обороты: в первом сезоне осенью 2021-го было подано 2553 заявки из 350 городов в 80 субъектах РФ, а во втором сезоне весной текущего года количество заявок превысило 5000, заявки подали представители всех 85 российских регионов.
"Всероссийский конкурс просветителей открывает новые возможности для тех, кто хочет делиться опытом, знаниями. И нам важно, чтобы как можно больше людей смогли участвовать. Успехи финалистов прошлых сезонов — отличное тому подтверждение. Они выступают с лекциями и мастер-классами на наших форумах по всей стране, становятся спикерами на мероприятиях других организаторов, в передачах на телевидении и радио. Многие запускают свои проекты, движутся вверх по карьерной лестнице. Ведь конкурс помогает обрести уверенность в себе, прокачать ораторские способности, найти единомышленников и даже получить поддержку на развитие и продвижение просветительского контента", — подчеркнул генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
В третьем сезоне "Лиги Лекторов" участников конкурса ждет несколько нововведений. Сезон будет длиться до конца апреля следующего года, а очные выступления лекторов состоятся по всей России.
На первом, дистанционном этапе зарегистрированные участники запишут и пришлют на оценку жюри 30-минутную видеолекцию. Лекции можно будет присылать с 1 сентября по 9 октября.
На региональном этапе в ноябре-декабре конкурсанты проведут очные лекции на площадках в регионах России. Следующим станет онлайн-этап — дистанционное выступление участников конкурса перед открытой аудиторией. Трансляция будет доступна всем желающим на официальном сайте конкурса и в социальных сетях Российского общества "Знание". Зрители смогут поддержать понравившихся конкурсантов лайками.
Также в числе значимых нововведений всероссийского конкурса — запуск "Школьной Лиги Лекторов". Попробовать свои силы в новом направлении смогут учащиеся школ и средних специальных учебных заведений, участники летних тематических программ всероссийских детских центров в возрасте от 14 до 17 лет. Конкурс проводится по тем же восьми направлениям, что и основная "Лига Лекторов", в финале будут выбраны 20 победителей.
Важной составляющей конкурса как для взрослых лекторов, так и для школьников станет система наставничества, которая впервые была реализована во втором сезоне: победители прошлого сезона делились лайфхаками, помогали конкурсантам в подготовке к выступлениям. Развитию наставничества будет способствовать и "Академия Знания" — новое направление, которое будет запущено в сентябре и нацелено на обучение в очном и онлайн-формате разных групп аудитории из числа участников проектов и партнеров Российского общества "Знание".
Кульминацией третьего сезона "Лиги Лекторов" станет финал в Москве в конце апреля 2023 года. Претенденты на победу выступят с лекциями в ведущих московских вузах. Выступления оценит открытая аудитория слушателей и экспертный совет.
Имена 50 лучших из лучших организаторы "Лиги Лекторов" объявят на церемонии награждения победителей в Москве. Финалисты и победители третьего сезона получат звание Лектора "Знания" и возможность выступать на мероприятиях Общества. Еще одной наградой победителям конкурса станут денежные призы в размере 500 тыс. руб. на поддержку, развитие и продвижение просветительского контента.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.