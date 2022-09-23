В районах области строятся новые жилые дома и открываются современные школы

В Самарской области продолжается реализация государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. В этом году общий объем финансирования превышает 1,4 миллиарда рублей. Кроме того, планируется привлечение дополнительных средств из федерального бюджета на капитальный ремонт школы и строительство наружных тепловых сетей в селе Кошки в объеме почти 230 млн рублей. Программа направлена на улучшение жилищных условий сельчан, благоустройство территорий, развитие кадрового потенциала.

На радость новоселам

В этом году уже 12 семей сельских жителей в Большеглушицком, Елховском, Исаклинском, Камышлинском, Красноармейском, Шенталинском и Шигонском районах получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилья. Объем выделенных средств составил более 24 млн рублей. До конца года будут построены 26 домов общей площадью около 2,5 тысячи кв. метров, которые сельчане получат по договорам найма. По одному новому строению появится в Большеглушицком, Елховском и Челно-Вершинском районах, по три - в Кинельском, Кинель-Черкасском, Красноярском, Сергиевском, Хворостянском и Шигонском, еще четыре семьи въедут в новое жилье в Пестравском районе.

Подходят к завершению и начатые в прошлом году работы по обустройству объектами инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку в Исаклах. После благоустройства площадки она будет введена в эксплуатацию. В этом году подобные работы начались в поселке Светлодольск Сергиевского района и в селе Кинель-Черкассы, окончить их планируется в 2024 году.

В Самарской области сегодня активно ведутся и работы по благоустройству сельских территорий, в которых задействованы почти все муниципальные районы - всего 22 проекта. Не прекращается дорожное строительство: до первого ноября будет сдано более семи километров нового полотна в том же поселке Светлодольск и реконструированный участок в селе Пестравка.

Для взрослых и детей

Ведомственная целевая программа "Современный облик сельских территорий" уже позволила преобразить села. В 2020 году в п. Светлодольск Сергиевского района проведен капитальный ремонт школы и Дома культуры, построено 5,87 км сетей водоснабжения и 5,65 км водоотведения. К сетям подключены более 200 домов поселка и объекты соцкультбыта. А благодаря реализации проекта на базе школы создана дополнительная группа для дошкольного образования, обновлены помещения для библиотеки и читального зала, оборудованы компьютерный класс и актовый зал, создана летняя спортивная площадка.

2021 год стал знаменательным для с. Зуевка Нефтегорского района. Здесь также проведен капитальный ремонт школы и реконструирована система водоснабжения. В школе открыта дополнительная группа детского сада, летняя спортивная площадка с набором спортивных сооружений. Бюджетные средства позволили реконструировать 5 км водопроводных сетей, установить две водонапорные башни и насосную станцию пожаротушения.

В День знаний в поселке Сургут Сергиевского района после реновации, выполненной по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий", открыла свои двери для 485 учеников средняя общеобразовательная школа, построенная в 1971 году. Работа проделана большая: отремонтирован фасад, усилены конструктивные элементы подземной части здания, проведена гидроизоляция, заменены кровля, вентиляция, полы, системы отопления, водо- и электроснабжения, благоустроена прилегающая территория. И все это было сделано за короткий срок - с апреля по август. Не менее быстрыми темпами на месте старой спортивной площадки строится долгожданный детский сад на 170 мест, который дополнит сельский образовательный комплекс и будет сдан уже в декабре. Проектом также предусмотрены новая модульная котельная с тепловыми сетями и сети освещения.

Заботятся в регионе и о сельской молодежи, открывая новые возможности для выпускников. В этом году запланировано возместить затраты аграриев и фермеров по заключенным ими ученическим договорам с 89 работниками и договорам о целевом обучении, а также затраты на оплату труда и проживание 237 студентов.

Иван Соловьев, глава Клявлинского района:

- Строящийся в нашем районе крупный животноводческий комплекс расположен на расстоянии от двух до пяти километров от семи ближайших населенных пунктов, чтобы максимально обеспечить жителей новыми рабочими местами - их будет 160. Создается вся необходимая инфраструктура, чтобы они там комфортно жили, работали, создавали семьи и растили детей. Школа там уже есть, детский сад будет, в трех селах в этом году строим фельдшерско-акушерские пункты, в Усакле и Старом Резяпкино они уже открыты, в Черном Ключе работы подходят к концу. Ферма будет запущена первого сентября 2023 года, и наша задача сделать все качественно и в срок. По программам комплексного развития села мы работаем каждый год - строятся универсальные спортивные площадки, мини-стадионы, совсем недавно начали эксплуатировать площадку для сдачи норм ГТО. В райцентре также началась реконструкция парка, существовавшего с 1940-1950 годов прошлого столетия. Там появятся зоны семейного отдыха и спорта, фонтан. Село развивается, совершенствуются сельские территории, ремонтируются дороги и строятся тротуары, у людей есть уверенность в завтрашнем дне, тем более в этом году мы получаем очень хороший урожай - уродилась картошка, озимые. Жизнь идет!

Валерий Ятманкин, глава Исаклинского района:

- В 2022 году в нашем районе социальные выплаты получили две многодетные семьи. Так, на строительство жилого дома общей площадью более 162 кв. метров были выделены средства главе крестьянско-фермерского хозяйства Галине Горнушевей, которая занимается разведением животных (кроликов, телят, свиней, кур) в поселке Сокский. Состав ее семьи - девять человек. А на приобретение жилого помещения площадью 109,5 кв. метров в селе Большое Микушкино получила выплату семья из пяти человек скотника СПК "Коммунар" Ивана Тукмакова. Исаклинский район одним из первых в области начал участвовать в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы", приступив к строительству жилых домов, предоставляемых гражданам по договору найма. Совместно с работодателями ООО СХП "Самсоновское" и ООО СХП "Нива" были возведены четыре жилых дома для семей работников этих предприятий. В 2023 году на новой обустроенной площадке под жилищную застройку появятся еще пять жилых домов для работников сферы АПК, образования и здравоохранения.

Сергей Ермолов, глава Пестравского района:

- В рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" дома в районе возводятся за счет средств федерального, регионального и местных бюджетов, а также за счет обязательного вклада работодателя в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия и предоставления технических средств. Так, новое жилье в селе Майское предназначено для семей тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства и электрогазосварщика ООО "Союз", в райцентре - для семей двух медицинских сестер Пестравской центральной районной больницы. С 2020 по 2022 годы на улучшение жилищных условий граждан выделены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья для четырех семей на общую сумму 6,8 млн руб., на строительство жилья по договорам найма жилых помещений для обеспечения четырех семей в 2022 году выделено 10,6 млн руб., из областного бюджета выделены средства на обеспечение жильем 12 детей-сирот на сумму 14,9 млн рублей. Кроме того, предоставлены выплаты на улучшение жилищных условий трем ветеранам (труженикам тыла) в размере 3,9 млн, еще 1,2 млн труженики тыла получили на ремонт домов. Благодаря региональной госпрограмме по переселению граждан из аварийного жилищного фонда улучшили жилищные условия 8 семей, эта сумма составила 13,2 млн рублей.

Валерий Фролов, глава Кинель-Черкасского района:

- В текущем году, в соответствии с государственной программой Самарской области "Комплексное развитие сельских территорий", в Кинель-Черкасском районе строятся три дома. На улице Специалистов, 15г возводят 16-квартирный дом, в котором получат жилье врачи и учителя, работающие в учреждениях района. На улице Николаева строятся два коттеджа, каждый на двух хозяев, где поселятся врачи районной больницы. Общая площадь вводимого жилья превысит тысячу квадратных метров. Все работы ведутся в соответствии с графиком, завершить их планируется до конца этого года.