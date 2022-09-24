В Самарской области началась назальная вакцинация от COVID-19

У жителей региона появилась возможность пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции интраназально. В Самарскую область поступила первая партия — 24 тысячи — специальных насадок-распылителей для применения назальной вакцины. Они уже распределены по медучреждениям губернии. Одним из первых ревакцинацию новым способом прошел министр здравоохранения региона Армен Бенян в Самарской областной клинической больнице № 2.
"Нет абсолютно никаких неприятных ощущений. Обычные капли в нос, только в виде спрея. При применении важно соблюдать определенный порядок: чтобы произошло равномерное распределение вакцины по всей слизистой оболочке носа, впрыскивание осуществляется на вдохе", — отметил руководитель ведомства.
Армен Бенян пояснил, для вакцинации в регионе используется вакцина "Спутник V", или "Гам-КОВИД-Вак", предназначенная как для инъекционного, так и для интраназального введения. Интраназальное введение вакцины выполняется при помощи дозирующего устройства — насадки-распылителя на шприц для назального применения лекарственных средств. Вакцинацию проводят в два этапа: первым компонентом, затем через три недели — вторым.
"Мы продолжаем жить в период пандемии, поэтому по-прежнему говорим об экстренной вакцинации и ревакцинации через полгода, — подчеркнул министр. — Всем, у кого уже прошло 6 месяцев после предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания, показана ревакцинация. Какими видами вакцины прививаться и каким способом будет доставлена вакцина в организм человека, совместно решают пациент и врач".
Заместитель главного врача по поликлинической работе Самарской областной клинической больницы № 2 Наталья Волик уточнила, важно соблюдать условия, при которых назальная вакцинация будет эффективна: у человека не должно быть проявлений простудных заболеваний, в частности, насморка, заложенности носа, аллергических реакций. Процедура безболезненная, единственное предупреждение — в течение двух часов после введения назальной вакцины нельзя курить, принимать пищу и жидкости.
"При вакцинации назальным способом вакцина попадает сразу в носоглотку по пути проникновения вируса в организм. Это позволяет выработать местный иммунитет, — пояснила Наталья Александровна. — При простудных заболеваниях необходимо сначала выздороветь, и прививку сделать через неделю после восстановления. При обострении хронических заболеваний рекомендуется переждать острый период и пройти вакцинацию через две недели".
Также сегодня необходимо помнить и о профилактике гриппа. В настоящее время в регионе есть более полумиллиона доз вакцины от этого опасного заболевания. Вакцинация от гриппа рекомендована большинству пациентов за исключением тех, у кого есть строгие противопоказания. Можно сделать обе прививки — от гриппа и COVID-19 — одновременно в течение одного дня.
Напомним, в Самарской области работают более 200 пунктов вакцинации, среди них есть круглосуточные, а также пункты в торговых центрах.
Обезопасить себя и окружающих также помогут простые меры профилактики инфекционных заболеваний. Находясь в местах скопления людей, необходимо носить маску, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.