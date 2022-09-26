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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" установил видеонаблюдение на производстве канатных дорог в Самаре

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" подключил по оптике систему видеонаблюдения на производственных площадках группы компаний "СКАДО" (Самарские канатные дороги). Видеокамеры установлены в цехах, на складах готовой продукции и на территории предприятия — всего 38 устройств.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Теперь заказчик может удаленно контролировать обстановку на объектах по изготовлению и монтажу подвесных канатных дорог. Наружные камеры помогут наблюдать за отгрузкой металлоконструкций, а внутренние — следить за соблюдением техники безопасности на производстве.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Сотрудничество с такими крупными заказчиками, как "СКАДО", имеет свои особенности. Это и большие расстояния, и ангары высотой до 10 метров, много помещений и слепых зон, объединение в систему множества устройств. Важно было с наименьшими затратами обеспечить полное покрытие видеонаблюдением всех площадок предприятия. Наши специалисты выполнили комплекс работ от проектирования системы, монтажа, настройки до запуска ее в эксплуатацию".

Олег Садовник, технический директор ООО "СКАДО Производство":

"Чтобы избежать капитальных затрат на сетевую инфраструктуру и закупку дорогостоящего оборудования, мы доверили организацию системы видеонаблюдения "Ростелекому". Цифровой оператор смонтировал сервис под ключ. Нам удалось сэкономить и на обслуживании видеокамер, и на хранении видеозаписей: этим занимаются специалисты провайдера".

Следить за обстановкой на производстве руководство предприятия может как в реальном времени, так и просматривая записи из архива. Видеофайлы хранятся на защищенных серверах "Ростелекома" в течение 30 дней. Управление услугой осуществляется через удобный веб-интерфейс.

Сервисом "Видеонаблюдение" от "Ростелекома" сегодня пользуются более 300 организаций Самарской области. Среди них — коммерческие фирмы, школы, управляющие компании, ТСЖ и муниципалитеты.

Получить полную информацию об услугах и тарифах "Ростелекома" клиенты могут на сайте компании и по телефону 8 800 200 30 00.

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