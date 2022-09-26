"Ростелеком" установил видеонаблюдение на производстве канатных дорог в Самаре

"Ростелеком" подключил по оптике систему видеонаблюдения на производственных площадках группы компаний "СКАДО" (Самарские канатные дороги). Видеокамеры установлены в цехах, на складах готовой продукции и на территории предприятия — всего 38 устройств.
Теперь заказчик может удаленно контролировать обстановку на объектах по изготовлению и монтажу подвесных канатных дорог. Наружные камеры помогут наблюдать за отгрузкой металлоконструкций, а внутренние — следить за соблюдением техники безопасности на производстве.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Сотрудничество с такими крупными заказчиками, как "СКАДО", имеет свои особенности. Это и большие расстояния, и ангары высотой до 10 метров, много помещений и слепых зон, объединение в систему множества устройств. Важно было с наименьшими затратами обеспечить полное покрытие видеонаблюдением всех площадок предприятия. Наши специалисты выполнили комплекс работ от проектирования системы, монтажа, настройки до запуска ее в эксплуатацию".
Олег Садовник, технический директор ООО "СКАДО Производство":
"Чтобы избежать капитальных затрат на сетевую инфраструктуру и закупку дорогостоящего оборудования, мы доверили организацию системы видеонаблюдения "Ростелекому". Цифровой оператор смонтировал сервис под ключ. Нам удалось сэкономить и на обслуживании видеокамер, и на хранении видеозаписей: этим занимаются специалисты провайдера".
Следить за обстановкой на производстве руководство предприятия может как в реальном времени, так и просматривая записи из архива. Видеофайлы хранятся на защищенных серверах "Ростелекома" в течение 30 дней. Управление услугой осуществляется через удобный веб-интерфейс.
Сервисом "Видеонаблюдение" от "Ростелекома" сегодня пользуются более 300 организаций Самарской области. Среди них — коммерческие фирмы, школы, управляющие компании, ТСЖ и муниципалитеты.
Получить полную информацию об услугах и тарифах "Ростелекома" клиенты могут на сайте компании и по телефону 8 800 200 30 00.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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