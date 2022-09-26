"Единая Россия" обеспечит ряд гарантий мобилизованным для участия в СВО

В частности, речь идёт о защите их трудовых прав и дополнительных финансовых гарантиях "Единая Россия" внесла законопроекты о кредитных каникулах призванным по мобилизации военнослужащим и поправки в трудовое законодательство, которые обяжут работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Первый законопроект гарантирует, что после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.

"Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведенный на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий", — пояснил он.

Кроме того, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих.

"В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия. Подготовленные нами поправки будут приняты в самое ближайшее время. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих", — заключил Андрей Турчак.

Изменения, в том числе, системно закрепят меры, предусмотренные постановлением правительства.

По законопроекту о кредитных каникулах призванным по мобилизации военнослужащим также могут быть предложены варианты уменьшения ежемесячного платежа по действующим кредитам на тот же срок.

"Кроме того, в случае гибели мобилизованного военнослужащего произойдет полное или частичное гашение его кредита. Мы должны позаботиться о семьях наших погибших героев, чтобы им не пришлось выплачивать долги. Аналогичное прекращение обязательств по взятым кредитам произойдет и у тех, кто находился на иждивении у военнослужащего на момент его гибели", — сказал Андрей Турчак.

По его словам, вопросы выплаты кредитов — далеко не все, но самые актуальные сегодня.

"Единая Россия" оперативно закрывает эти законодательные пробелы. Сейчас наша задача — предоставить максимально возможную защиту мобилизованным и их семьям. И мы продолжим эту работу", — резюмировал секретарь Генсовета партии.

Помимо этого, партия готова внести изменения в законодательство, если банки не прислушаются к рекомендациям ЦБ по введению "кредитных каникул" для мобилизованных граждан. Это даст возможность поддержать мобилизованных граждан и их семьи, позволит не допустить негативных последствий из-за невозможности своевременно произвести выплаты по ипотеке и другим кредитам.

Также "Единая Россия" предлагает ввести мораторий на начисление пеней за оплату ЖКУ для участников СВО. Речь идет как о добровольцах, так и о тех, кто призван в рамках частичной мобилизации. Инициативу в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направил депутат от "Единой России", член комитета Госдумы по ЖКХ Александр Якубовский.

В проработке у партии и ряд других инициатив — о предоставлении академического отпуска студентам-военнослужащим, участвующим в СВО (инициатива направлена в Минпросвещения и Минобразования), бесплатном социальном обслуживании инвалидов боевых действий, бесплатном двухразовом питаниии в школе детям погибших (умерших) ветеранов боевых действий и другие.

Также начали поступать первые заявления от депутатов фракции "Единой России" в Госдуме с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ. Они будут рассмотрены Минобороны РФ. В их числе — председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин.

"Все, кто сегодня говорит, что депутаты, пользуясь своим мандатом, на убой отправляют наших ребят на войну — это люди, которые хотят внести раскол в нашем обществе. В самый трудный момент для своей страны они просто работают на чужую страну. Если сегодня там, на Украине, мы не остановим бандеровцев, то завтра они придут сюда. В каждый дом. А как они поступают с мирным населением, думаю, люди моего возраста и старше прекрасно помнят. Те, кто не помнят, молодежь, могут посмотреть в уроках истории. Только вместе, сообща, объединившись вокруг нашего Президента, мы можем победить. И мы обязательно победим!" — сказал Дмитрий Хубезов.

"Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 13 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. 60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, собрано региональными отделениями "Единой России".

С начала СВО "Единая Россия" собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также — на технические средства для поддержки народной милиции ЛДНР.

На Донбассе и освобожденных территориях работает более 40 гуманитарных центров "Единой России". 15 центров открыто в ДНР. 10 из них — в Мариуполе.

В Левобережном районе Мариуполя "Единая Россия" открыла медицинский центр и оснастила его необходимым оборудованием для оказания медпомощи. Также жители города могут бесплатно получить здесь лекарства. По инициативе партии формируются бригады российских врачей-волонтеров, в том числе из депутатов различных уровней. Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы народных республик, освобожденных территорий и оказывают помощь мирному населению и раненым военным. Медики работают на Донбассе посменно в течение 2-4 недель, после чего бригады меняются. В общей сложности с начала СВО более 420 медиков-добровольцев из России приехали на помощь коллегам на Донбасс.

Еще одно направление волонтерской работы "Единой России" — это помощь с возвращением Донбасса к мирной жизни. Партия собирает стройматериалы для восстановления разрушенных соцобъектов, домов, закрытия тепловых контуров зданий.

Секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", глава региона Дмитрий Азаров рассказал: "В настоящий момент действуют жилищные льготы ветеранам боевых действий в Самарской области, выплата компенсации до 50% по квартплате, взносам на капремонт, эта льгота действует и для членов семьи ветеранов. В 2019 году учреждена еще одна единовременная социальная выплата для ветеранов боевых действий, получающих жилье в Самаре. Это материальная помощь на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах. Есть и земельные льготы ВБД в Самарской области".

Кроме того, по решению Дмитрия Азарова семьям бойцов-военнослужащих Самарского батальона оказана поддержка по подготовке детей к школе. Родителям выплатили по 10 тысяч рублей. Также было принято решение об увеличении региональных выплат бойцам именного батальона до 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба партии.