Школьники Самарской области напишут всероссийские проверочные работы

С 19 сентября по 24 октября в 667 школах Самарской области пройдут всероссийские проверочные работы (ВПР) для обучающихся 5-9 классов.
Весной школы уже провели часть проверочных работ, в них приняли участие около 40 тысяч учащихся 4-8 классов. Повторно писать проверочные работы по этим же предметам осенью им не нужно. По остальным предметам ВПР будут проведены для учащихся по программе предыдущего года обучения. Всего предполагается участие около 125 тысяч обучающихся Самарской области, которые напишут 540 тысяч проверочных работ.
Обязательными для всех учащихся 5-9 классов являются ВПР по русскому языку и математике. В 5 классах также все учащиеся напишут ВПР по окружающему миру, в 6 классах — по биологии и истории, в 8 классах — по иностранному языку. Обучающиеся 7-9 классов напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора: в 7 классах это могут быть ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию, в 8 классах к этим предметам добавляется физика, а в 9 классах также химия.
Проводить ВПР школы могут в любой день периода с 19 сентября по 24 октября. В 6 классах ВПР могут быть проведены в компьютерной форме по истории и биологии, в 7-9 классах — по истории, биологии, географии и обществознанию. Решение о проведении ВПР в компьютерной или традиционной форме образовательная организация принимает самостоятельно. Компьютерную форму проведения отдельных предметов в Самарской области выбрали 60 школ.
"Хочу отметить, что оценки за всероссийские проверочные работы не выставляются. Они являются диагностическим инструментом, а не промежуточной или итоговой аттестацией, — пояснил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — Полученные результаты анализируются, потом принимается решение, как лучше построить дальнейший образовательный процесс".
Кроме того в период с 15 сентября по 7 октября в регионе проводятся всероссийские проверочные работы для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (ВПР СПО) в 83 образовательных организациях. Всего предполагается участие 39 тысяч обучающихся. В проведении ВПР СПО участвуют студенты 1 курса и завершившие освоение общеобразовательной программы среднего общего образования в предыдущем учебном году (студенты 2 или 3 курса).
Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена напишут две проверочные работы: единую проверочную работу по социально-гуманитарным дисциплинам и профильный предмет для специальности (русский язык, математика, история, биология, физика, химия, география, обществознание, иностранный язык или информатика). Обучающиеся по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих примут участие только в написании единой проверочной работы по социально-гуманитарным дисциплинам.
Проведение единой проверочной работы возможно в компьютерной форме. Решение о выборе такой формы проведения принимает руководитель образовательной организации в зависимости от технических возможностей. В Самарской области с 15 сентября по 28 сентября в компьютерной форме примут участие 14 организаций.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.