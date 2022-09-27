Самарская Школа юного тележурналиста приглашает слушателей

Школа юного тележурналиста Самарского университета приглашает желающих попробовать себя в этой профессии.
Основная цель школы — профессиональная ориентация молодежи. В процессе обучения в ШЮТЖ слушатели не только знакомятся с основами журналистики, но и получают первый практический навык формирования и редактирования материалов, пробуют себя в качестве телеведущего, оператора, режиссера монтажа.
Учащимся оказывается помощь в подготовке к творческому экзамену по журналистике и оформлении творческого досье. По окончании школы выдается сертификат.
Школа работает с 2008 г. по инициативе кафедры теории и истории журналистики Самарского госуниверситета.
В программу обучения входят: основы творческой деятельности тележурналиста (создание журналистского текста, литературное редактирование, работа с микрофоном, владение техникой интервью, работа диктора и ведущего программ и т. д.); основы операторского мастерства (знакомство с видеокамерой, с видеосъемкой — ракурс, баланс, свет, цвет, звук и т. д.), основы режиссуры монтажа (знакомство с приемами монтажа) и фотожурналистики, радиожурналистики, вэб-журналистики, верстка учебной газеты, ведение соцсетей и др.
Для слушателей проводятся экскурсии на телекомпании города, в редакции газет. В школу приглашаются журналисты самарских медиа, которые читают лекции, проводят интересные беседы и практические занятия.
Такое комплексное обучение помогает учащимся определиться с выбором профессии.
Занятия в школе проводятся по субботам с 16:00 до 19:00 в аудитории 402 корпуса 22 а по адресу: ул. Академика Павлова, 1. Обучение начинается с 1 октября.
"Если вы еще не определились с выбором будущей профессии, но уже сейчас чувствуете в себе силы творить и познавать массу нового, полезного и интересного, попробуйте себя в журналистике — приходите в Школу юного тележурналиста", - приглашают организаторы.
Руководитель ШЮТЖ — Григорьева Тамара Владимировна. Телефон — 89198054948.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.