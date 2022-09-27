Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" ЦВО отразили удар условного противника в Самарской области

В Самарской области расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тренировки отразили авиаудар условного противника. Об этом сообщили на сайте военного округа.

По замыслу мероприятия дежурные подразделения обнаружили воздушные цели "противника", вошедшие в воздушное пространство региона. Информация о целях была передарена на пункт управления ЗРС. Затем цели были взяты на сопровождение расчетами С-400 "Триумф", которые выполнили захват и уничтожили средства воздушного нападения "противника" электронными пусками ракет.

"В тренировке по отражению авиаударов приняло участие порядка 100 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники", — отмечается на сайте ЦВО.