Челновершинские труженики растят хлеб, развивают туризм и осваивают импортозамещение

Этот выставочный теремок в ряду районных площадок смотрелся особняком. И не только потому, что над его входом на доске, наподобие вощеной церы, было начерчено: Челно-Вершинский район. То, с чем его посланцы приехали на традиционный осенний форум в Усть-Кинельский 23 сентября, заслуживало особого внимания гостей и участников XXIV Поволжской агропромышленной выставки. И вот почему.

Кроме меда и медовых композиций, разноцветных тряпочных кукол в русских национальных костюмах, которые шьет челновершинская мастерица, в тереме были представлены туристические маршруты самого северного и самого многонационального района Самарской области. Алексей Белов, директор АНО "Центр развития туризма", увлеченно рассказывал посетителям о Токмаклинском водопаде, крайне редком для наших мест природном объекте, который с каждым годом привлекает все больше туристов, о старинной водяной мельнице Марковых, построенной на берегу Кондурчи более века назад, о том, что Большой Черемшан способен покорить сердце любого путешественника во время лодочного сплава "По реке времен и народов". История многих сел района уходит корнями в седую древность. В Зубовке, например, хранят память о похороненных здесь гренадерах, сражавшиеся с наполеоновской Францией, в том числе Николае Бедряге, адъютанте Дениса Давыдова. Министерство туризма региона, представители которого во главе с руководителем Артуром Абдрашитовым здесь недавно побывали, считает, что в этой сфере у челновершинцев большое будущее.

Справедливости ради надо сказать, что туристические возможности района только начинают осваиваться. Челновершинцы любят свой край, знают его историю и с удовольствием рассказывают гостям о том, чем гордятся. А еще они постоянно в поиске новых идей, которые бы помогли сделать жизнь на селе интереснее и комфортнее. В этом году, например, проект АНО "Центр туризма" "От туризма — к активному долголетию" выиграл президентский грант на проведение экскурсий для людей серебряного возраста.

Одиноким немолодым людям порой сложно выбраться из дома, а когда представилась возможность съездить на экскурсию, они с удовольствием отправились в поездку на автобусе. "Вы не представляете, как душевно пообщались на такой встрече ветераны (АО "Челно-Вершинский машиностроительный завод"), — рассказывает Алексей Белов. — Люди годами не видятся, и потребность в общении у них высокая. А тут и транспорт, и культурная программа, и обед — и все из средств гранта". На таких экскурсиях побывало уже 500 пенсионеров и ветеранов района.

И, наконец, — технический прорыв! В этом году на Челно-Вершинском машиностроительном заводе освоен выпуск моноблока доильного аппарата, который представлен на выставке. Чтобы оценить уровень достижения коллектива, надо сказать, что раньше это "сердце" доильного аппарата закупалось у зарубежных производителей и было единственным импортным комплектующим. Сегодня выпуск разработки челновершинцев можно ставить на поток. Это первый моноблок доильного аппарата в России.

Валерий Князькин, глава Челно-Вершинского района:

— Нам удалось собрать хороший урожай — 98 тысяч тонн при урожайности 38,6 ц/га. Это отличные показатели! А если учесть, что уборочная продолжается, то мы вполне перекроем результаты 2020 года, когда намолот составил 100 тыс. тонн зерна. Люди работают с полной отдачей, а, значит, поставленную задачу — обеспечение продовольственной безопасности губернии — мы выполним.