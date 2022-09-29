Челновершинские труженики растят хлеб, развивают туризм и осваивают импортозамещение

Этот выставочный теремок в ряду районных площадок смотрелся особняком. И не только потому, что над его входом на доске, наподобие вощеной церы, было начерчено: Челно-Вершинский район. То, с чем его посланцы приехали на традиционный осенний форум в Усть-Кинельский 23 сентября, заслуживало особого внимания гостей и участников XXIV Поволжской агропромышленной выставки. И вот почему.
Кроме меда и медовых композиций, разноцветных тряпочных кукол в русских национальных костюмах, которые шьет челновершинская мастерица, в тереме были представлены туристические маршруты самого северного и самого многонационального района Самарской области. Алексей Белов, директор АНО "Центр развития туризма", увлеченно рассказывал посетителям о Токмаклинском водопаде, крайне редком для наших мест природном объекте, который с каждым годом привлекает все больше туристов, о старинной водяной мельнице Марковых, построенной на берегу Кондурчи более века назад, о том, что Большой Черемшан способен покорить сердце любого путешественника во время лодочного сплава "По реке времен и народов". История многих сел района уходит корнями в седую древность. В Зубовке, например, хранят память о похороненных здесь гренадерах, сражавшиеся с наполеоновской Францией, в том числе Николае Бедряге, адъютанте Дениса Давыдова. Министерство туризма региона, представители которого во главе с руководителем Артуром Абдрашитовым здесь недавно побывали, считает, что в этой сфере у челновершинцев большое будущее.
Справедливости ради надо сказать, что туристические возможности района только начинают осваиваться. Челновершинцы любят свой край, знают его историю и с удовольствием рассказывают гостям о том, чем гордятся. А еще они постоянно в поиске новых идей, которые бы помогли сделать жизнь на селе интереснее и комфортнее. В этом году, например, проект АНО "Центр туризма" "От туризма — к активному долголетию" выиграл президентский грант на проведение экскурсий для людей серебряного возраста.
Одиноким немолодым людям порой сложно выбраться из дома, а когда представилась возможность съездить на экскурсию, они с удовольствием отправились в поездку на автобусе. "Вы не представляете, как душевно пообщались на такой встрече ветераны (АО "Челно-Вершинский машиностроительный завод"), — рассказывает Алексей Белов. — Люди годами не видятся, и потребность в общении у них высокая. А тут и транспорт, и культурная программа, и обед — и все из средств гранта". На таких экскурсиях побывало уже 500 пенсионеров и ветеранов района.
И, наконец, — технический прорыв! В этом году на Челно-Вершинском машиностроительном заводе освоен выпуск моноблока доильного аппарата, который представлен на выставке. Чтобы оценить уровень достижения коллектива, надо сказать, что раньше это "сердце" доильного аппарата закупалось у зарубежных производителей и было единственным импортным комплектующим. Сегодня выпуск разработки челновершинцев можно ставить на поток. Это первый моноблок доильного аппарата в России.
Валерий Князькин, глава Челно-Вершинского района:
— Нам удалось собрать хороший урожай — 98 тысяч тонн при урожайности 38,6 ц/га. Это отличные показатели! А если учесть, что уборочная продолжается, то мы вполне перекроем результаты 2020 года, когда намолот составил 100 тыс. тонн зерна. Люди работают с полной отдачей, а, значит, поставленную задачу — обеспечение продовольственной безопасности губернии — мы выполним.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще