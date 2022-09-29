Молодые инженеры представили свои научные разработки на юбилейной конференции

С 26 по 28 сентября в "Газпром трансгаз Самара" прошла юбилейная XX научно-техническая конференция молодых специалистов и работников предприятия. В ней приняли участие молодые сотрудники предприятия, а также гости — представители двенадцати дочерних обществ ПАО "Газпром" и студенты Самарского университета.
"Открытая конференция — это очень интересный опыт, — поделился впечатлениями председатель конкурсной комиссии, заместитель генерального директора по производству "Газпром трансгаз Самара" Андрей Гордеев. — Всегда интересно посмотреть, куда двигаются наши коллеги из других регионов. У молодежи высочайший научный потенциал, мотивация и огромное желание идти вперед к своим целям. Участники не только представляют свои разработки, идеи и обмениваются опытом. Самое ценное, что они здесь получают, — это общение и личные знакомства, возможность учиться друг у друга, равняться на лучших".
Работа конференции прошла в двух секциях: "Транспорт газа" и "Управление предприятием". Члены жюри, куда вошли руководители отделов предприятия, заслушали 44 доклада. В каждой работе оценивалось несколько факторов: новизна и оригинальность идеи, актуальность работы, глубина проработки темы и другие. После подсчета баллов были определены победители в каждом направлении. Первого места удостоились инженер по КИПиА Павловского ЛПУМГ Александр Ряслов и электромонтер Тольяттинского ЛПУМГ Дмитрий Сонин.
"Конкурсной комиссии было непросто определить лучших, в итоге победили доклады, имеющие практическую значимость для нашего предприятия, — отметил председатель совета молодых ученых и специалистов "Газпром трансгаз Самара" Владислав Росляков. — Эти работы уже внедрены, уже используются в производстве".
Эксперты также отметили качество проработки представленных докладов и инициативность молодежи.
"С большим удовольствием и интересом слушала выступавших ребят. Все смогли раскрыть выбранную тему, донести до членов жюри свою идею, — отметила начальник отдела кадров, трудовых отношений и социального развития "Газпром трансгаз Самара" Ирина Перелыгина. — Радует ответственная подготовка и активная жизненная позиция молодых работников, которая помогает им не только побеждать на конкурсах, но и продвигаться по карьерной лестнице. Инициативных ребят мы зачастую замечаем именно здесь, на научно-технической конференции. Желаю не останавливаться на достигнутом и смело претворять свои идеи в жизнь".
Последние комментарии
С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.
Наглости хватает судиться.
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие