Молодые инженеры представили свои научные разработки на юбилейной конференции

С 26 по 28 сентября в "Газпром трансгаз Самара" прошла юбилейная XX научно-техническая конференция молодых специалистов и работников предприятия. В ней приняли участие молодые сотрудники предприятия, а также гости — представители двенадцати дочерних обществ ПАО "Газпром" и студенты Самарского университета.

"Открытая конференция — это очень интересный опыт, — поделился впечатлениями председатель конкурсной комиссии, заместитель генерального директора по производству "Газпром трансгаз Самара" Андрей Гордеев. — Всегда интересно посмотреть, куда двигаются наши коллеги из других регионов. У молодежи высочайший научный потенциал, мотивация и огромное желание идти вперед к своим целям. Участники не только представляют свои разработки, идеи и обмениваются опытом. Самое ценное, что они здесь получают, — это общение и личные знакомства, возможность учиться друг у друга, равняться на лучших".

Работа конференции прошла в двух секциях: "Транспорт газа" и "Управление предприятием". Члены жюри, куда вошли руководители отделов предприятия, заслушали 44 доклада. В каждой работе оценивалось несколько факторов: новизна и оригинальность идеи, актуальность работы, глубина проработки темы и другие. После подсчета баллов были определены победители в каждом направлении. Первого места удостоились инженер по КИПиА Павловского ЛПУМГ Александр Ряслов и электромонтер Тольяттинского ЛПУМГ Дмитрий Сонин.

"Конкурсной комиссии было непросто определить лучших, в итоге победили доклады, имеющие практическую значимость для нашего предприятия, — отметил председатель совета молодых ученых и специалистов "Газпром трансгаз Самара" Владислав Росляков. — Эти работы уже внедрены, уже используются в производстве".

Эксперты также отметили качество проработки представленных докладов и инициативность молодежи.

"С большим удовольствием и интересом слушала выступавших ребят. Все смогли раскрыть выбранную тему, донести до членов жюри свою идею, — отметила начальник отдела кадров, трудовых отношений и социального развития "Газпром трансгаз Самара" Ирина Перелыгина. — Радует ответственная подготовка и активная жизненная позиция молодых работников, которая помогает им не только побеждать на конкурсах, но и продвигаться по карьерной лестнице. Инициативных ребят мы зачастую замечаем именно здесь, на научно-технической конференции. Желаю не останавливаться на достигнутом и смело претворять свои идеи в жизнь".