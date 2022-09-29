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Экономика и бизнес

Новикомбанк финансирует программы гражданского самолетостроения

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации "Ростех", предоставил банковские гарантии трем предприятиям-поставщикам Корпорации "Иркут" на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Гарантии выданы в рамках комплексной программы развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года.

Банковскими гарантиями на сумму более 1,5 млрд руб обеспечены три предприятия-поставщика Корпорации "Иркут". Подрядчики "Иркута" получили их в соответствии с соглашением на 10 млрд рублей, подписанным между Корпорацией и Новикомбанком на форуме "Армия-2022".

Гарантии предоставляются на льготных условиях и соответствуют главной цели комплексной программы развития авиатранспортной отрасли России - поддержать реализацию ключевых проектов отечественного гражданского авиастроения - самолета МС-21 и SSJ NEW.

"Финансовая поддержка проектов НИОКР входит в число важнейших для развития нашей промышленности вопросов. Новикомбанк разработал собственную программу для авиастроения, однако мы призываем масштабировать нашу инициативу на все отрасли, которые сегодня решают вопросы по импортозамещению. Эффективное финансирование НИОКР - это залог успешного достижения технологического суверенитета, одной из приоритетных задач нашего государства сегодня", - отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

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