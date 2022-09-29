Визит делегации АИРР: "Самарская область – законодатель мод в сфере новых мер поддержки и моделей инновационной инфраструктуры"

В Самарской области прошел круглый стол с участием регионов АИРР, посвященный межотраслевым барьерам в сфере инноваций.

28 сентября в рамках рабочего визита в Самарскую область тольяттинский технопарк посетила делегация Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Целью приезда стало знакомство с лучшими практиками и обсуждение межотраслевых барьеров по внедрению инновационных решений.

В Самарской области благодаря системной работе областного правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым созданы все условия для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса.

"Мы готовы рассказывать и делиться своим опытом по созданию инновационной экосистемы, работе с высокотехнологичными предприятиями, взаимодействию с крупными индустриальными партнерами, готовыми внедрять разработки инноваторов на своих мощностях. Уровень инновационной активности организаций Самарской области по итогам 2021 году составил 18,2%. По этому показателю мы входим в первую пятерку регионов страны", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В состав делегации вошли представители регионов-членов ассоциации и ведущих высокотехнологичных предприятий. Официальные гости проведут ряд встреч с руководителями крупнейших компаний региона и посетят главные инвестиционные площадки Самарской области.

"Целью нашего визита стал обмен лучшими практиками и уникальными решениями в области инновационного и технологического развития между регионами — членами ассоциации и продвижение региональных инициатив на федеральный уровень, — отметил руководитель проектов по взаимодействию с регионами АИРР Дмитрий Митрошин. — Самарская область — своего рода законодатель мод в сфере новых мер поддержки и моделей инновационной инфраструктуры, поэтому нам интересно увидеть, как все эти решения работают на практике".

В конгресс-центре "Жигулевской долины" состоялся круглый стол, посвященный обсуждению межотраслевых барьеров по внедрению инновационных решений. К обсуждению проблем инновационного сектора присоединились представители региональных институтов инновационного развития из Калужской, Ульяновской и Нижегородской областей, представители компании "Лада-Флект" и резидента "Жигулевской долины" ООО "М9 Фарм".

Директор управляющей компании "Жигулевской долины" Александр Сергиенко поприветствовал участников на тольяттинской площадке, отметив важность взаимодействия с коллегами из региональных инновационных структур.

"Жигулевская долина" — флагманская площадка нашего региона по работе с высокотехнологичными и инновационными проектами. Сегодня здесь успешно развиваются более 280 резидентов с разработками в самых разных сферах деятельности. Мы делаем все, чтобы наши инноваторы создавали уникальные продукты и технологии, воплощали в жизнь свои смелые идеи и выводили их на рынок. Наша экосистема всегда открыта к новым решениям и сотрудничеству", — отметил руководитель технопарка.

В ходе круглого стола обсуждались лучшие практики региона по поддержке инноваций, а также проблемы и барьеры внедрения инновационных разработок в экономику России.

По мнению генерального директора ЗАО "ЛАДА-ФЛЕКТ" Игоря Старобинского, одной из ключевых проблем в рамках развития и внедрения инноваций в производство является отсутствие непрерывной цепи между инновационными компонентами, ведомствами, сертифицирующими инновационные продукты, и производствами, нуждающимися в инновационных решениях.

Директор компании-резидента "Жигулевской долины" ООО "М9 Фарм" Александр Кондаков указал на необходимость решения вопроса с длительностью прохождения сертификации и стандартизации инновационных продукты.

Подводя итоги круглого стола, Дмитрий Митрошин отметил, что ассоциация всегда готова подержать инициативы регионов:

"Проведение таких круглых столов по межотраслевым барьерам и импортозамещению сейчас наиболее актуально. По итогам сегодняшнего обсуждения будет подготовлено предложение от имени АИРР. Один регион может быть не всегда услышан, а голос 18 регионов более значим для нашего правительства", — резюмировал руководитель проектов по взаимодействию с регионами АИРР.

В рабочей программе визита делегации также предусмотрено посещение особой экономической зоны "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина", индустриального парка "Преображенка", целого ряда крупных промышленных предприятий Самарской области и университетов.