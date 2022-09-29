Визит делегации АИРР: "Самарская область – законодатель мод в сфере новых мер поддержки и моделей инновационной инфраструктуры"

В Самарской области прошел круглый стол с участием регионов АИРР, посвященный межотраслевым барьерам в сфере инноваций.
28 сентября в рамках рабочего визита в Самарскую область тольяттинский технопарк посетила делегация Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Целью приезда стало знакомство с лучшими практиками и обсуждение межотраслевых барьеров по внедрению инновационных решений.
В Самарской области благодаря системной работе областного правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым созданы все условия для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса.
"Мы готовы рассказывать и делиться своим опытом по созданию инновационной экосистемы, работе с высокотехнологичными предприятиями, взаимодействию с крупными индустриальными партнерами, готовыми внедрять разработки инноваторов на своих мощностях. Уровень инновационной активности организаций Самарской области по итогам 2021 году составил 18,2%. По этому показателю мы входим в первую пятерку регионов страны", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В состав делегации вошли представители регионов-членов ассоциации и ведущих высокотехнологичных предприятий. Официальные гости проведут ряд встреч с руководителями крупнейших компаний региона и посетят главные инвестиционные площадки Самарской области.
"Целью нашего визита стал обмен лучшими практиками и уникальными решениями в области инновационного и технологического развития между регионами — членами ассоциации и продвижение региональных инициатив на федеральный уровень, — отметил руководитель проектов по взаимодействию с регионами АИРР Дмитрий Митрошин. — Самарская область — своего рода законодатель мод в сфере новых мер поддержки и моделей инновационной инфраструктуры, поэтому нам интересно увидеть, как все эти решения работают на практике".
В конгресс-центре "Жигулевской долины" состоялся круглый стол, посвященный обсуждению межотраслевых барьеров по внедрению инновационных решений. К обсуждению проблем инновационного сектора присоединились представители региональных институтов инновационного развития из Калужской, Ульяновской и Нижегородской областей, представители компании "Лада-Флект" и резидента "Жигулевской долины" ООО "М9 Фарм".
Директор управляющей компании "Жигулевской долины" Александр Сергиенко поприветствовал участников на тольяттинской площадке, отметив важность взаимодействия с коллегами из региональных инновационных структур.
"Жигулевская долина" — флагманская площадка нашего региона по работе с высокотехнологичными и инновационными проектами. Сегодня здесь успешно развиваются более 280 резидентов с разработками в самых разных сферах деятельности. Мы делаем все, чтобы наши инноваторы создавали уникальные продукты и технологии, воплощали в жизнь свои смелые идеи и выводили их на рынок. Наша экосистема всегда открыта к новым решениям и сотрудничеству", — отметил руководитель технопарка.
В ходе круглого стола обсуждались лучшие практики региона по поддержке инноваций, а также проблемы и барьеры внедрения инновационных разработок в экономику России.
По мнению генерального директора ЗАО "ЛАДА-ФЛЕКТ" Игоря Старобинского, одной из ключевых проблем в рамках развития и внедрения инноваций в производство является отсутствие непрерывной цепи между инновационными компонентами, ведомствами, сертифицирующими инновационные продукты, и производствами, нуждающимися в инновационных решениях.
Директор компании-резидента "Жигулевской долины" ООО "М9 Фарм" Александр Кондаков указал на необходимость решения вопроса с длительностью прохождения сертификации и стандартизации инновационных продукты.
Подводя итоги круглого стола, Дмитрий Митрошин отметил, что ассоциация всегда готова подержать инициативы регионов:
"Проведение таких круглых столов по межотраслевым барьерам и импортозамещению сейчас наиболее актуально. По итогам сегодняшнего обсуждения будет подготовлено предложение от имени АИРР. Один регион может быть не всегда услышан, а голос 18 регионов более значим для нашего правительства", — резюмировал руководитель проектов по взаимодействию с регионами АИРР.
В рабочей программе визита делегации также предусмотрено посещение особой экономической зоны "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина", индустриального парка "Преображенка", целого ряда крупных промышленных предприятий Самарской области и университетов.
Последние комментарии
С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.
Наглости хватает судиться.
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие