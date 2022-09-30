В регионе создана рабочая группа по вопросам частичной мобилизации

По инициативе губернатора Дмитрия Азарова и военного комиссариата Самарской области 29 сентября создана рабочая группа, которая будет сопровождать реализацию задач по частичной мобилизации и оперативно реагировать на обращения жителей.

В ее состав вошли представители военкомата, военной прокуратуры, Правительства региона, Общественной палаты, Общероссийского народного фронта, Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по правам ребенка. В информационно-разъяснительной работе будут задействованы платформа "Объясняем.РФ", Центр управления регионом, горячая линия "122", средства массовой информации.

Содействие военным комиссариатам в решении задач частичной мобилизации является сегодня ключевым направлением в работе региональных властей. Глава региона находится на постоянной связи с военным комиссаром, организован мониторинг за проведением призыва, особое внимание уделяется с соблюдению всех норм законодательства. Задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, регион выполняет в полном объеме. Вопросы от жителей поступают, чаще всего они связаны с критериями отбора, отсрочками для отдельных категорий. Задача рабочей группы анализировать обращения, чтобы не допустить возможного нарушения законодательства, вести разъяснительную работу.

Напомним, ранее по поручению Дмитрия Азарова были взяты на особый контроль обращения о призыве людей, которые не соответствуют критериям отбора. По каждому случаю проведена работа. В результате 69 мужчин после прохождения дополнительных медицинских обследований и уточнения данных о состоянии здоровья и составе семьи, в соответствии с законодательством получили отсрочку и вернулись домой. По итогам этой работы Дмитрием Азаровым совместно с военным комиссаром Самарской области Алексеем Вдовиным и исполняющим обязанности военного прокурора Самарского гарнизона Рамилем Хафизовым принято решение о корректировке работы комиссий — сейчас в них работают врачи как при обычном призыве. Это позволяет более тщательно проводить первичный отбор мобилизованных с учетом факторов, связанных с состоянием здоровья

Член рабочей группы, сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский отметил, что работа по частичной мобилизации в регионе проходит спокойно, без суеты: "Со всеми обращениями разбираемся вместе с военкоматами. Хочу отметить, что работа по частичной мобилизации в регионе с одной стороны направлена на полное и оперативное исполнение директив Верховного главнокомандующего, а с другой стороны проводится без перегибов и с соблюдением закона"

Рабочая группа по вопросам мобилизации также будет действовать в тесном контакте с министерством обороны, чтобы оперативно решать вопросы уже призванных по частичной мобилизации.