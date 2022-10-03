Самарская компания ищет инвестора для технологии, снижающей затраты на топливо

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области включило в список продвигаемых проектов электронный комплекс разработки компании "ВИАС", снижающий затраты на топливо.

В карте проекта указано, что оборудование устанавливается на легковые и грузовые автомобили, тракторы, мотоциклы, водный и воздушный транспорт, а также электрогенераторы, работающие на углеводородном топливе.

Принцип работы комплекса заключается в обеспечении более полного сгорания топлива в двигателе внутреннего сгорания (ДВС). Комплекс состоит из двух частей — электронный воздушный преобразователь "ENZO-IP" и электронный топливный преобразователь "ELAF", которые можно ставить на ДВС по отдельности. Но при их совместной работе эффективность работы ДВС становится максимальной.

ENZO-IP — это электронное устройство, которое используется для роста эффективности горения топлива в ДВС через ионизацию молекул кислорода, что приводит к полному сгоранию топлива.

ELAF — это электронное устройство, которое увеличивает эффективность горения топлива в ДВС с помощью "деполимеризации" (снижения энергии связи между отдельными цепочками) и реструктуризации.

"Работу над проектом начали еще в 2012 году, но до сентября текущего года не думали об инвестициях. Изначально проводили различные исследования, измерения, но потом поняли, что до нормального производства так не дойдем", — рассказывает владелец компании "ВИАС" Лев Плахотин.

На сайте компании заявляется, что установка ее оборудования дает сокращение расхода топлива на 15-30%, значительное сокращение выбросов Co, HC, NOx (до 40%) и увеличение мощности двигателя на 10-15%.

"Мы провели лабораторные и натуральные испытания. Вторые были еще в 2018 году, когда разработку отдали в местную таксомоторную компанию. Там ее установили на две "Гранты", которые две недели ездили с ней. Средний показатель по экономии топлива вышел на 26% на бензиновых двигателях. Проводили натуральные испытания и на "КамАЗе". В итоге за счет установки нашего оборудования выхлоп снизился в 18 раз, а экостандарт "Евро 1" перешел на "Евро 5". Акт исследования тогда подписывала компания "Волгапродмаш", — делится результатами тестирования Лев Плахотин.

По данным регионального инвестиционного портала, общий объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет 144 млн рублей.