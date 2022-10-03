Самарская компания ищет инвестора для технологии, снижающей затраты на топливо

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области включило в список продвигаемых проектов электронный комплекс разработки компании "ВИАС", снижающий затраты на топливо.
В карте проекта указано, что оборудование устанавливается на легковые и грузовые автомобили, тракторы, мотоциклы, водный и воздушный транспорт, а также электрогенераторы, работающие на углеводородном топливе.
Принцип работы комплекса заключается в обеспечении более полного сгорания топлива в двигателе внутреннего сгорания (ДВС). Комплекс состоит из двух частей — электронный воздушный преобразователь "ENZO-IP" и электронный топливный преобразователь "ELAF", которые можно ставить на ДВС по отдельности. Но при их совместной работе эффективность работы ДВС становится максимальной.
ENZO-IP — это электронное устройство, которое используется для роста эффективности горения топлива в ДВС через ионизацию молекул кислорода, что приводит к полному сгоранию топлива.
ELAF — это электронное устройство, которое увеличивает эффективность горения топлива в ДВС с помощью "деполимеризации" (снижения энергии связи между отдельными цепочками) и реструктуризации.
"Работу над проектом начали еще в 2012 году, но до сентября текущего года не думали об инвестициях. Изначально проводили различные исследования, измерения, но потом поняли, что до нормального производства так не дойдем", — рассказывает владелец компании "ВИАС" Лев Плахотин.
На сайте компании заявляется, что установка ее оборудования дает сокращение расхода топлива на 15-30%, значительное сокращение выбросов Co, HC, NOx (до 40%) и увеличение мощности двигателя на 10-15%.
"Мы провели лабораторные и натуральные испытания. Вторые были еще в 2018 году, когда разработку отдали в местную таксомоторную компанию. Там ее установили на две "Гранты", которые две недели ездили с ней. Средний показатель по экономии топлива вышел на 26% на бензиновых двигателях. Проводили натуральные испытания и на "КамАЗе". В итоге за счет установки нашего оборудования выхлоп снизился в 18 раз, а экостандарт "Евро 1" перешел на "Евро 5". Акт исследования тогда подписывала компания "Волгапродмаш", — делится результатами тестирования Лев Плахотин.
По данным регионального инвестиционного портала, общий объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет 144 млн рублей.
Последние комментарии
С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.
Наглости хватает судиться.
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие