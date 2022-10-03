"Марафон генерации бизнес-идей" возвращается в Самару

8 октября региональный центр инноваций StartupSamara в партнерстве с Точкой кипения СГЭУ проведет масштабный воркшоп для начинающих предпринимателей и студентов старших курсов по разработке и тестированию идей для бизнеса — "Марафон генерации бизнес-идей". За 1 день участники смогут придумать работающий бизнес и презентовать идею инвесторам.

Программа марафона включает несколько мастер-классов, посвященных самым важным аспектам начала собственного дела. Участники узнают, как при помощи понятных инструментов оценить потенциальный рынок и построить работающую бизнес-модель, как проводить клиентские интервью и где искать свою целевую аудиторию, как подготовить презентацию проекта, которая заинтересует потенциальных инвесторов.

Кроме этого, их ждет практическая работа в группах и финальное выступление перед экспертами. За несколько часов участники вместе с менторами определят и опишут свою бизнес-идею, подберут команду для ее реализации, а также обсудят вопросы привлечения ресурсов для начала своего дела. Итогом встречи станет презентация проектов перед венчурными и бизнес-экспертами, имеющими большой опыт работы с проектами на ранних стадиях. По результатам мероприятия студенческие команды будут отобраны в Межвузовский студенческий акселератор.

Участие в марафоне будет полезно:

— людям с идеями стартапа или бизнеса, которые хотят спланировать дальнейшие шаги по реализации проекта, протестировать бизнес-идею;

— основателям проектов, которым нужна обратная связь или совет опытных экспертов (продажи, отношения с партнерами и командой, определение целевой аудитории);

— студентам старших курсов, которые хотели бы испытать себя в предпринимательстве или попасть на стажировку в команду стартапа;

— предпринимателям, которые пытались начать свой бизнес, но из-за ошибок не достигали желаемого результата;

— всем, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делают проекты.

Воркшоп пройдет 8 октября в "Точке кипения" СГЭУ (Самара, ул. Галактионовская, 118а). Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/marathon22.

Марафон генерации бизнес-идей организован региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.