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Экономика и бизнес

"Марафон генерации бизнес-идей" возвращается в Самару

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 октября региональный центр инноваций StartupSamara в партнерстве с Точкой кипения СГЭУ проведет масштабный воркшоп для начинающих предпринимателей и студентов старших курсов по разработке и тестированию идей для бизнеса — "Марафон генерации бизнес-идей". За 1 день участники смогут придумать работающий бизнес и презентовать идею инвесторам.

Программа марафона включает несколько мастер-классов, посвященных самым важным аспектам начала собственного дела. Участники узнают, как при помощи понятных инструментов оценить потенциальный рынок и построить работающую бизнес-модель, как проводить клиентские интервью и где искать свою целевую аудиторию, как подготовить презентацию проекта, которая заинтересует потенциальных инвесторов.

Кроме этого, их ждет практическая работа в группах и финальное выступление перед экспертами. За несколько часов участники вместе с менторами определят и опишут свою бизнес-идею, подберут команду для ее реализации, а также обсудят вопросы привлечения ресурсов для начала своего дела. Итогом встречи станет презентация проектов перед венчурными и бизнес-экспертами, имеющими большой опыт работы с проектами на ранних стадиях. По результатам мероприятия студенческие команды будут отобраны в Межвузовский студенческий акселератор.

Участие в марафоне будет полезно:

— людям с идеями стартапа или бизнеса, которые хотят спланировать дальнейшие шаги по реализации проекта, протестировать бизнес-идею;

— основателям проектов, которым нужна обратная связь или совет опытных экспертов (продажи, отношения с партнерами и командой, определение целевой аудитории);

— студентам старших курсов, которые хотели бы испытать себя в предпринимательстве или попасть на стажировку в команду стартапа;

— предпринимателям, которые пытались начать свой бизнес, но из-за ошибок не достигали желаемого результата;

— всем, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делают проекты.

Воркшоп пройдет 8 октября в "Точке кипения" СГЭУ (Самара, ул. Галактионовская, 118а). Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/marathon22.

Марафон генерации бизнес-идей организован региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

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С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.

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