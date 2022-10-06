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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Абоненты Tele2 могут обменять минуты на трафик в "Одноклассниках" и Twitch

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам обменять накопленные минуты на безлимитный трафик в "Одноклассниках" и Twitch. При этом объем минут для обмена соответствует времени нахождения в приложении или на сайте онлайн-ресурса. Абоненты уже использовали более 50 млн минут на трафик в соцсетях и видеоплатформах, для которых эта возможность была запущена в середине августа.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 развивает сервисы управления минутами. Теперь клиенты компании могут обменять их на трафик в социальной сети "Одноклассники" и стриминговой платформе Twitch, которая специализируется на компьютерных играх, трансляциях геймплея и киберспорта.

Первый этап проекта показал, что новый сервис востребован аудиторией. За 1,5 месяца абоненты уже обменяли на трафик в соцсетях и видеоплатформах более 50 млн минут. Наибольшей популярностью пользовались YouTube (66%) и TikTok (20%).

Для обмена абоненту нужно перейти в раздел "Управление минутами" в мобильном приложении или на сайте, выбрать пункт меню "Безлимитные сервисы", интересующий сервис и количество минут для обмена. После обмена клиент получает промокод, который нужно активировать в личном кабинете Tele2 для начала действия безлимита в выбранном интернет-сервисе.

Сервис доступен абонентам линеек "Мой Tele2", "Black", "Premium", "Игровой", "Везде онлайн", "Супер онлайн+" и других тарифных планов. Для обмена доступны любые минуты: из основного пакета, перенесенных остатков или приобретенные на "Маркете". Подробнее об услуге и полный перечень тарифов абоненты могут узнать в разделе "Обмен минут" в личном кабинете на сайте tele2.ru.

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