Абоненты Tele2 могут обменять минуты на трафик в "Одноклассниках" и Twitch

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам обменять накопленные минуты на безлимитный трафик в "Одноклассниках" и Twitch. При этом объем минут для обмена соответствует времени нахождения в приложении или на сайте онлайн-ресурса. Абоненты уже использовали более 50 млн минут на трафик в соцсетях и видеоплатформах, для которых эта возможность была запущена в середине августа.
Tele2 развивает сервисы управления минутами. Теперь клиенты компании могут обменять их на трафик в социальной сети "Одноклассники" и стриминговой платформе Twitch, которая специализируется на компьютерных играх, трансляциях геймплея и киберспорта.
Первый этап проекта показал, что новый сервис востребован аудиторией. За 1,5 месяца абоненты уже обменяли на трафик в соцсетях и видеоплатформах более 50 млн минут. Наибольшей популярностью пользовались YouTube (66%) и TikTok (20%).
Для обмена абоненту нужно перейти в раздел "Управление минутами" в мобильном приложении или на сайте, выбрать пункт меню "Безлимитные сервисы", интересующий сервис и количество минут для обмена. После обмена клиент получает промокод, который нужно активировать в личном кабинете Tele2 для начала действия безлимита в выбранном интернет-сервисе.
Сервис доступен абонентам линеек "Мой Tele2", "Black", "Premium", "Игровой", "Везде онлайн", "Супер онлайн+" и других тарифных планов. Для обмена доступны любые минуты: из основного пакета, перенесенных остатков или приобретенные на "Маркете". Подробнее об услуге и полный перечень тарифов абоненты могут узнать в разделе "Обмен минут" в личном кабинете на сайте tele2.ru.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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